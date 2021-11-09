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1400 yıl sonra ortaya çıktı! Perre Antik Kenti'ndeki kazılarda bulundu

Kommagene Krallığı'nın beş büyük şehrinden biri olan Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde süren kazılarda, milattan sonra 6. ve 7. yüzyılda meydana geldiği tahmin edilen depremde yıkılan yapı tespit edildi.

09.11.2021 18:17 - Son Güncelleme: 09.11.2021 18:17
1400 yıl sonra ortaya çıktı! Perre Antik Kenti’ndeki kazılarda bulundu

Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden biri olan Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde devam eden kazılarda, milattan sonra 6. ve 7. yüzyılda meydana geldiği tahmin edilen depremde yıkılan yapı tespit edildi.

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1400 yıl sonra ortaya çıktı! Perre Antik Kenti’ndeki kazılarda bulundu

Perre Antik Kenti'nde 2001 yılında başlayan ve aralıklarla süren kazı çalışmalarında bu yıl tarihi Roma çeşmesi, büyük blokal taşlar, su kanalları ve çeşitli mimari yapılar ortaya çıkarıldı.

1400 yıl sonra ortaya çıktı! Perre Antik Kenti’ndeki kazılarda bulundu

Son olarak devam eden kazı çalışmalarında ise Nekropol alanın yan tarafında 270 metrekarelik alanda milattan sonra 6. ve 7. yüzyılda meydana gelen depremde yıkılmış yapı bulundu.

1400 yıl sonra ortaya çıktı! Perre Antik Kenti’ndeki kazılarda bulundu

Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere, Adıyaman Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Kahraman Yağız'ın bilimsel danışmanlığında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Tarih Kurumu ve Adıyaman İl Özel İdaresinin destekleriyle alandaki kazıların devam ettiğini söyledi.

1400 yıl sonra ortaya çıktı! Perre Antik Kenti’ndeki kazılarda bulundu

Antik kentte milattan sonra 6. ve 7. yüzyıllarda tespit edilen yeni bulgulara ulaşıldığını aktaran Alkan, "Kayalık alanın batı kısmında açtığımız yaklaşık 270 metrekarelik alanda, düzensiz taşlarla, çamur harcıyla örülmüş duvar yapıları tespit edildi." dedi.

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