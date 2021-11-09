1400 yıl sonra ortaya çıktı! Perre Antik Kenti'ndeki kazılarda bulundu
Kommagene Krallığı'nın beş büyük şehrinden biri olan Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde süren kazılarda, milattan sonra 6. ve 7. yüzyılda meydana geldiği tahmin edilen depremde yıkılan yapı tespit edildi.
09.11.2021 18:17
- Son Güncelleme: 09.11.2021 18:17
Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden biri olan Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde devam eden kazılarda, milattan sonra 6. ve 7. yüzyılda meydana geldiği tahmin edilen depremde yıkılan yapı tespit edildi.
Perre Antik Kenti'nde 2001 yılında başlayan ve aralıklarla süren kazı çalışmalarında bu yıl tarihi Roma çeşmesi, büyük blokal taşlar, su kanalları ve çeşitli mimari yapılar ortaya çıkarıldı.