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Balıkesir'deki patlamada hayatını kaybedenlere son veda! Kimi işe yeni girmiş kimi ise birim değiştirmiş

Balıkesir'de mühimmat deposunda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler bugün son yolculuğuna uğurlandı. Acılı aileler tabut başında gözyaşı dökerken hayatını kaybedenlerin hikayeleri yürek burktu. Kimi işe yeni girmiş kimi ise henüz yeni birim değişikliği yapmıştı.

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Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 18:48 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 18:49
Balıkesir’deki patlamada hayatını kaybedenlere son veda! Kimi işe yeni girmiş kimi ise birim değiştirmiş

3 yıldır fabrikada çalıştığı öğrenilen Demir'in cenazesi kılınan namazın ardından Çınarlıdere Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Balıkesir’deki patlamada hayatını kaybedenlere son veda! Kimi işe yeni girmiş kimi ise birim değiştirmiş

Balıkesir'de bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler bugün son yolcuğuna uğurlandı. Cenaze törenlerine Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ndeki bakanların birçoğu katıldı.

Balıkesir’deki patlamada hayatını kaybedenlere son veda! Kimi işe yeni girmiş kimi ise birim değiştirmiş

FABRİKADA KISA BİR SÜRE ÖNCE İŞE BAŞLAMIŞ

Hayatını kaybeden işçilerden Çetin Karamüftüoğlu için Zağnaspaşa Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Karamüftüoğlu'nun ailesi ve yakınları katıldı. Bekar olan Karamüftüoğlu'nun fabrikada kısa bir süre önce işe başladığı öğrenildi. Karamüftüoğlu'nun cenazesi ikindi vakti kılınan namazın ardından Altı Eylül Çınarlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Balıkesir’deki patlamada hayatını kaybedenlere son veda! Kimi işe yeni girmiş kimi ise birim değiştirmiş

"NEREDESİN KIZIM, YAVRUM SES VER"
Fabrikada operatör olarak görev yapan Seçil Çapa için ise Savaştepe İstiklal Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Çapa'nın annesi Nurdane Çapa ve yakınları katıldı. Kızının tabutunu öpüp, gözyaşı döken Nurdane Çapa, "Neredesin kızım? Yavrum ses ver. Çocuğum orada mısın?" diye ağladı. Kızının tabutunu açmak isteyen Çapa'yı yakınları sakinleştirdi. Namazın ardından Seçil Çapa, Savaştepe Bakbule Mezarlığı'nda gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Balıkesir’deki patlamada hayatını kaybedenlere son veda! Kimi işe yeni girmiş kimi ise birim değiştirmiş

Patlamada yaşamını yitiren 2 çocuk annesi Müberra Köse ise Bilali Habeşi Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Balıkesir’deki patlamada hayatını kaybedenlere son veda! Kimi işe yeni girmiş kimi ise birim değiştirmiş

Cenazeye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Köse'nin ailesi ve yakınları katıldı.

Balıkesir’deki patlamada hayatını kaybedenlere son veda! Kimi işe yeni girmiş kimi ise birim değiştirmiş

4 yıldır fabrikada çalıştığı öğrenilen Köse'nin cenazesi, namazın ardından Altı Eylül Çınarlıdere Mezarlığı'na defnedildi.

Balıkesir’deki patlamada hayatını kaybedenlere son veda! Kimi işe yeni girmiş kimi ise birim değiştirmiş

Selin Karanlıkoğlu için ise Tatlıpınar Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Karanlıkoğlu'nun ailesi ve yakınları katıldı.

Balıkesir’deki patlamada hayatını kaybedenlere son veda! Kimi işe yeni girmiş kimi ise birim değiştirmiş

Karanlıkoğlu'nun cenazesi kılınan namazın ardından Tatlıpınar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Balıkesir’deki patlamada hayatını kaybedenlere son veda! Kimi işe yeni girmiş kimi ise birim değiştirmiş

Seda Akın ise Üçpınar Mahalle merkezinde alınan helalliğin ardından mahalle kabristanlığına defnedildi. Akın'ın cenazesine Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da katıldı.

Balıkesir’deki patlamada hayatını kaybedenlere son veda! Kimi işe yeni girmiş kimi ise birim değiştirmiş

Fabrikada üretim yöneticisi olan Özlem Özçakır da Hz. Hamza Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Çınarlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Balıkesir’deki patlamada hayatını kaybedenlere son veda! Kimi işe yeni girmiş kimi ise birim değiştirmiş

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Patlamada yaşamını yitiren Tuğba Ser ise yarın Balıkesir'in İvrindi ilçesinde yarın düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

Balıkesir’deki patlamada hayatını kaybedenlere son veda! Kimi işe yeni girmiş kimi ise birim değiştirmiş

1 SENE ÖNCE VERDİĞİ KARAR SONU OLDU

Balıkesir'de mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilerden Muhammet Ergin, Tuğba Demir, Enes Kırmızı ve Elif Özgür son yolculuklarına uğurlandı.

Balıkesir’deki patlamada hayatını kaybedenlere son veda! Kimi işe yeni girmiş kimi ise birim değiştirmiş

Muhammet Ergin için Kamçıllı Mahallesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Evli ve 1 çocuk babası Ergin'in cenazesine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı. Ergin'in 2018 yılında elektrik bölümünde fabrikada işe girdiği, 1 sene önce ise bölümünde mutsuz olduğu gerekçesiyle kapsül bölümüne geçip burada gösterdiği performansıyla kısa sürede üretim sorumlusu olduğu öğrenildi. Cenazede Ergin'in ağabeyleri Sercan ve Serdar Ergin ile babası Metin Ergin gözyaşı döktü. Ergin'in cenazesi, kılınan namazın ardından Kamçıllı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Balıkesir’deki patlamada hayatını kaybedenlere son veda! Kimi işe yeni girmiş kimi ise birim değiştirmiş

TABUTA DUVAK KONULDU

Tuğba Demir için Gaziosmanpaşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenine ise Demir'in annesi Sultan, babası Mithat ve kardeşi Tuğçe Demir ve yakınlarıyla Adalet Bakanı Yılmaz Tunç katıldı.

Balıkesir’deki patlamada hayatını kaybedenlere son veda! Kimi işe yeni girmiş kimi ise birim değiştirmiş

EŞİ TABUTUN BAŞINDA AYRILMADI

Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Enes Kırmızı için de Altay Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır da katıldı.

Balıkesir’deki patlamada hayatını kaybedenlere son veda! Kimi işe yeni girmiş kimi ise birim değiştirmiş

Kırmızı'nın cenazesi, Çınarlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.