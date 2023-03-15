"9 şiddetinde deprem...." Naci Görür'den SON İKAZ! Tarih verdi! Tekirdağ, Bursa, İzmit, Balıkesir, Yalova, Tokat, Bingöl, Bitlis İL İL açıkladı!

İRİLİ UFAKLI DEPREMLER GELİYOR

Görür, "İki büyük deprem nedeniyle Türkiye'nin büyük bir kısmının Anadolu'nun güney, güneybatıya doğru 7 metreye yakın savrulması, Anadolu levhasının içerisinde Doğu Anadolu Fay'ına yakın olan yerlerdeki levha içi faylarda da stres değişikliklerine neden olacağı için oradaki irili ufaklı fayların da dengesini bozdu. Dolayısıyla bunlar da kendilerine ulaşan stres ve değişime göre irili ufaklı depremler oluşturacaklardır" dedi.