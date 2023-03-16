"3036 yılından geldim" dedi kehanetlerini bir bir dizdi: "Bunlar daha iyi günleriniz özgürlüğünüzün son günleri" Tüyler ürpertti
Sosyal medya her geçen gün yeni bir zaman yolcusu çıkıyor. Özellikle TikTok, zaman yolcusundan geçilmiyor. TikTok'ta ᄂIVΣ YӨЦЯ ᄂIΣ isimli ve kendini zaman yolcusu olarak tanıtan TikToker geleceğe ait korkunç öngörülerde bulunuyor. Ancak anlattıkları pek içi açıcı değil. Peki bu zaman yolcusu neler anlatıyor? İnsanlığı uyarmak için geldiğini söyleyen zaman yolcusu pek iç açıcı şeyler söylemedi.
16.03.2023 11:14 - Son Güncelleme: 16.03.2023 11:14
Sosyal medyada kendisini zaman yolcusu olarak tanıtan ve geleceğe dair bir dizi olay paylaşan "ᄂIVΣ YӨЦЯ ᄂIΣ" isimli kullanıcı dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yayınladığı videolarda doğrudan kameraya bakarak konuşan zaman yolcusu, "Bunlar iyi günleriniz" diyerek insanlığa seslendi. İnsanların günümüzde özgür olduklarını vurgulayan zaman yolcusu gelecekte insanlığı karamsar bir tablonun beklediğini söyledi.
NÜFUS REKOR SEVİYELERE ULAŞACAK
3036 yılında dünya nüfusunda büyük bir patlama yaşanacağını söyleyen zaman yolcusu, kedi ve köpek gibi evcil hayvanların neslinin tükeneceğini hatta bu türlerin "egzotik" olarak nitelendirileceğini iddia etti.