"3036 yılından geldim" dedi kehanetlerini bir bir dizdi: "Bunlar daha iyi günleriniz özgürlüğünüzün son günleri" Tüyler ürpertti

Hayvanat bahçelerinde artık kedi ve köpek gibi evcil hayvanların sergileneceğini söyleyen zaman yolcusu, "Şu anda hiç olamayacağınız kadar özgürsünüz.Bunlar özgürlüğün son günleri olarak kabul ediliyor, çocuklarınız bunu görmeyecek bile.