Müttefik askerler, Efes 2022 deneyimlerini aktardı

Kamerun ordusunda donanma komutanı olan asker de ülkesi ile Türkiye arasındaki ilişkileri büyütmek ve geliştirmek için tatbikata davet edildiklerini söyleyerek, "Türkiye'nin iyi bir ülke olduğunu söylemek isterim. Türkiye, diğer uluslarla uyumlu bir şekilde çalışabilen lider bir ülkedir. Türk ordusuna, beni bu başarılı tatbikata katılmaya davet ettiği için teşekkür ederim" ifadesini kaydetti.