Cancri Jewellery vurgununda çalışan tüm sistemi ifşa etti! 100 milyon dolarlık adım adım böyle buharlaştı

"AKŞAMA KADAR İÇERİDE OTURUYORLARDI"

Cancri Jewellery İzmit şubesinde çalışan Said Alsallah, "Ocak başında mağazanın açılışı oldu. Çalışma sistemi şu şekilde; 'Gel benden altın, pırlanta al. Ne alırsan al. Almış olduğun ürünleri ben sana bir sene içinde ödeyeyim'. Altın, pırlanta ne alıyorsun gidiyorsun, mağazadan çıkınca paranı yatıyorlar. Olay bu. Nereden kazandıklarını bilmiyorum. Mağazanın asıl sahibini görmedik. Yönetimlerini birkaç kez gördük. İstanbul mağazasında son zamanlarda kargaşa yaşandı. Mağazaları kapatma kararı aldılar. Bayramdan sonra açılacak dediler, bayramdan sonra da açılış olmadı" dedi.