Kasımpaşa tribün lideri Yüksel Ustahüseyin'e kanlı infazın nedeni belli oldu! Cinayetin perde arkasından 7 yıllık kan davası çıktı
Son dakika haberleri... Kasımpaşa tribün liderlerinden Yüksel Ustahüseyin, iftara giderken eşi ve çocuklarının gözü önünde çapraz ateşle katledilmişti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri sosyal medyadan "intikam alındı" notunu da paylaşan kimliklerini tespit ettiği saldırganların peşine düşmüştü. Cinayetin nedeni belli oldu. Cinayetin perde arkasından yedi yıllık "Kan Davası" çıktı.
Kasımpaşaspor Tribün Lideri Yüksel Ustahüseyin (47), 16 Nisan Cumartesi günü saat 18.10 sıralarında Beyoğlu İlçesi'ne bağlı Kaptan Paşa Mahallesi'nde bir motosiklet ve çalıntı bir araçla adresinin önüne gelen kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı ve öldürüldü.
İstanbul Organize Polisi; Ustahüseyin'in göğsünden vurularak öldürülmesi sonrasında bir sosyal medya hesabında paylaşılan Yüksel Ustahüseyin'in fotoğrafının altına yazılan "İntikam alındı" yorumu ve yorumun yapıldığı hesabı incelemeye aldı.
Barış B.'nin "Çete" ve silahlı saldırı suçlarından çok sayıda dosyasının bulunduğu ve Ustahüseyin ile aralarında husumet bulunduğu belirlendi. Olaya 10 kişinin karıştığı saptandı. Olayda silahı ateşleyerek cinayeti işleyen M.B.'nin de arasında bulunduğu 10 kişi Özel Harekat destekli operasyonla gözaltına alındı.