Kasımpaşa tribün lideri Yüksel Ustahüseyin’e kanlı infazın nedeni belli oldu! Cinayetin perde arkasından 7 yıllık kan davası çıktı

Kasımpaşaspor Tribün Lideri Yüksel Ustahüseyin (47), 16 Nisan Cumartesi günü saat 18.10 sıralarında Beyoğlu İlçesi'ne bağlı Kaptan Paşa Mahallesi'nde bir motosiklet ve çalıntı bir araçla adresinin önüne gelen kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı ve öldürüldü.