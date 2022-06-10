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Kasımpaşa tribün lideri Yüksel Ustahüseyin'e kanlı infazın nedeni belli oldu! Cinayetin perde arkasından 7 yıllık kan davası çıktı

Son dakika haberleri... Kasımpaşa tribün liderlerinden Yüksel Ustahüseyin, iftara giderken eşi ve çocuklarının gözü önünde çapraz ateşle katledilmişti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri sosyal medyadan "intikam alındı" notunu da paylaşan kimliklerini tespit ettiği saldırganların peşine düşmüştü. Cinayetin nedeni belli oldu. Cinayetin perde arkasından yedi yıllık "Kan Davası" çıktı.

10.06.2022 08:40 - Son Güncelleme: 10.06.2022 08:40
Kasımpaşa tribün lideri Yüksel Ustahüseyin’e kanlı infazın nedeni belli oldu! Cinayetin perde arkasından 7 yıllık kan davası çıktı

Kasımpaşaspor Tribün Lideri Yüksel Ustahüseyin (47), 16 Nisan Cumartesi günü saat 18.10 sıralarında Beyoğlu İlçesi'ne bağlı Kaptan Paşa Mahallesi'nde bir motosiklet ve çalıntı bir araçla adresinin önüne gelen kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı ve öldürüldü.

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Kasımpaşa tribün lideri Yüksel Ustahüseyin’e kanlı infazın nedeni belli oldu! Cinayetin perde arkasından 7 yıllık kan davası çıktı

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; cinayetle ilgili inceleme başlattı. Titiz bir soruşturma yürütüldü. Ustahüseyin cinayetinin bilinmeyen ayrıntılarına ve perde arkasına ulaşıldı.

Kasımpaşa tribün lideri Yüksel Ustahüseyin’e kanlı infazın nedeni belli oldu! Cinayetin perde arkasından 7 yıllık kan davası çıktı

İstanbul Organize Polisi; Ustahüseyin'in göğsünden vurularak öldürülmesi sonrasında bir sosyal medya hesabında paylaşılan Yüksel Ustahüseyin'in fotoğrafının altına yazılan "İntikam alındı" yorumu ve yorumun yapıldığı hesabı incelemeye aldı.

Kasımpaşa tribün lideri Yüksel Ustahüseyin’e kanlı infazın nedeni belli oldu! Cinayetin perde arkasından 7 yıllık kan davası çıktı

OLAYA KARIŞAN 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olayın perde arkasında; liderliğini yurt dışında bulunan ve hakkında Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) tarafından "Kırmızı Bülten" ile yakalama kararı bulunan firari Barış B.'nin yaptığı suç örgütünün olduğu tespit edildi.

Kasımpaşa tribün lideri Yüksel Ustahüseyin’e kanlı infazın nedeni belli oldu! Cinayetin perde arkasından 7 yıllık kan davası çıktı

Barış B.'nin "Çete" ve silahlı saldırı suçlarından çok sayıda dosyasının bulunduğu ve Ustahüseyin ile aralarında husumet bulunduğu belirlendi. Olaya 10 kişinin karıştığı saptandı. Olayda silahı ateşleyerek cinayeti işleyen M.B.'nin de arasında bulunduğu 10 kişi Özel Harekat destekli operasyonla gözaltına alındı.

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