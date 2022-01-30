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Geçtiğimiz yıl Türkiye'de 2 metre ile en yüksek kar kalığının ölçüldüğü Van-Bahçesaray yolunda amansız mücadele

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, zorlu coğrafya ve çetin kış şartlarında Van-Bahçesaray kara yolunu açık tutmak için karla mücadele ediyor. Söz konusu yolda 23 Ocak 2021'de en yüksek kar kalınlığının 2 metre olarak ölçüldü. Bu mesafe Türkiye'de en yüksek kar kalınlığı olarak kayıtlara geçti.

AA
30.01.2022 12:22 - Son Güncelleme: 30.01.2022 12:22
Geçtiğimiz yıl Türkiye’de 2 metre ile en yüksek kar kalığının ölçüldüğü Van-Bahçesaray yolunda amansız mücadele

Yüksek rakımlı dağlar arasındaki yolda kesintisiz trafiğin sağlanması için gece gündüz çalışan ekipler, zaman zaman düşen çığlar nedeniyle büyük tehlike atlatıyor.

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Geçtiğimiz yıl Türkiye’de 2 metre ile en yüksek kar kalığının ölçüldüğü Van-Bahçesaray yolunda amansız mücadele

Meteorolojik verilere göre, 23 Ocak 2021'de en yüksek kar kalınlığının 2 metre olarak ölçüldüğü yolda, çığ tehlikesi nedeniyle çalışmalarını kontrollü sürdüren 11 araçtaki 13 personel, 7 ay boyunca bölgede karla mücadele ediyor.

Geçtiğimiz yıl Türkiye’de 2 metre ile en yüksek kar kalığının ölçüldüğü Van-Bahçesaray yolunda amansız mücadele

Deniz seviyesinden 2 bin 599 metre yükseklikte, dokuz çığ yatağının bulunduğu bölgede çalışan ekipler, olumsuz hava koşullarında da Bahçesaray'ın Van ile bağlantısını sağlamak için özveriyle görev yapıyor.

Geçtiğimiz yıl Türkiye’de 2 metre ile en yüksek kar kalığının ölçüldüğü Van-Bahçesaray yolunda amansız mücadele

"KARLA MÜCADELEMİZ 7 AY SÜRÜYOR"
Ekip sorumlusu Murat Yücel, AA muhabirine, kar, tipi ve çığ nedeniyle Bahçesaray yolunun sürekli kapandığını söyledi.

Geçtiğimiz yıl Türkiye’de 2 metre ile en yüksek kar kalığının ölçüldüğü Van-Bahçesaray yolunda amansız mücadele

Sis ve tipinin etkili olduğu dönemlerde çalışmaları durdurmak zorunda kaldıklarını anlatan Yücel, şunları kaydetti:

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