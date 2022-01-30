Geçtiğimiz yıl Türkiye'de 2 metre ile en yüksek kar kalığının ölçüldüğü Van-Bahçesaray yolunda amansız mücadele
Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, zorlu coğrafya ve çetin kış şartlarında Van-Bahçesaray kara yolunu açık tutmak için karla mücadele ediyor. Söz konusu yolda 23 Ocak 2021'de en yüksek kar kalınlığının 2 metre olarak ölçüldü. Bu mesafe Türkiye'de en yüksek kar kalınlığı olarak kayıtlara geçti.
30.01.2022 12:22
- Son Güncelleme: 30.01.2022 12:22
Deniz seviyesinden 2 bin 599 metre yükseklikte, dokuz çığ yatağının bulunduğu bölgede çalışan ekipler, olumsuz hava koşullarında da Bahçesaray'ın Van ile bağlantısını sağlamak için özveriyle görev yapıyor.
"KARLA MÜCADELEMİZ 7 AY SÜRÜYOR"
Ekip sorumlusu Murat Yücel, AA muhabirine, kar, tipi ve çığ nedeniyle Bahçesaray yolunun sürekli kapandığını söyledi.