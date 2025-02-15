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Meteoroloji uyardı: Yeni soğuk hava dalgası geliyor! Sıcaklıklar birden düşecek

Türkiye genelinde son günlerde etkisini gösteren Sibirya soğukları yavaş yavaş etkisini kaybederken, sıcaklıklar da yükselişe geçti. Ancak bu yükseliş uzun süreli olmayacak. Beş günlük hava tahminini paylaşan Meteoroloji yurdun bugünden itibaren yeni bir soğuk hava dalgasına gireceği ve yağışların etkili olacağını belirtti. İstanbul'da çarşamba günü sıcaklık 4 derecelere düşecek.

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Giriş Tarihi :15 Şubat 2025 , 09:30 Güncelleme Tarihi :15 Şubat 2025 , 10:02
Meteoroloji uyardı: Yeni soğuk hava dalgası geliyor! Sıcaklıklar birden düşecek

İstanbul ve Ankara'da son günlerde etkili olan soğuk hava yavaş yavaş etkisini yitirmeye başladı. Ancak Meteoroloji bu durumun uzun sürmeyeceğini belirtti.

Meteoroloji uyardı: Yeni soğuk hava dalgası geliyor! Sıcaklıklar birden düşecek

YENİ SOĞUK HAVA DALGASI GELİYOR

Meteoroloji yurdun bugünden itibaren yeni bir soğuk hava dalgasına gireceğini ve yağışların etkili olacağını belirtti.

Meteoroloji uyardı: Yeni soğuk hava dalgası geliyor! Sıcaklıklar birden düşecek

🌨️NERELERDE YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK?

Son rapora göre; Marmara, Ege ve Batı Karadeniz bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: Yeni soğuk hava dalgası geliyor! Sıcaklıklar birden düşecek

AKOM'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda İstanbul'da hafta sonu dahil olmak üzere hafta boyunca yağışlı havanın hakim olacağı ve Pazartesi itibariyle soğuk hava dalgasının etkili olacağı ifade edildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Meteoroloji uyardı: Yeni soğuk hava dalgası geliyor! Sıcaklıklar birden düşecek

Hafta sonu dahil olmak üzere bölgemizde hafta boyunca yağışlı bir havanın etkili olması beklenmektedir. Yeni hafta başı (Pazartesi) itibarıyla bölgemiz genelinin yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceği öngörülüyor.

Meteoroloji uyardı: Yeni soğuk hava dalgası geliyor! Sıcaklıklar birden düşecek

KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava durumu tahmin haritasına göre İstanbul'da Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri karla karışık yağmur bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: Yeni soğuk hava dalgası geliyor! Sıcaklıklar birden düşecek

Hava sıcaklıkları 8-9 derece düşerken başta doğu bölgeler olmak üzere birçok ilde ise kuvvetli kar yağışları görülecek.

Meteoroloji uyardı: Yeni soğuk hava dalgası geliyor! Sıcaklıklar birden düşecek

İÇ VE DOĞU KESİMLERDE SİS VE BUZLANMA UYARISI
15 Şubat Cumartesi günü ise gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji uyardı: Yeni soğuk hava dalgası geliyor! Sıcaklıklar birden düşecek

Dört Büyükşehirde Hava Durumu

ANKARA: 11, Parçalı bulutlu

İSTANBUL: 11, Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR: 17, Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

BURSA: 16, Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

Meteoroloji uyardı: Yeni soğuk hava dalgası geliyor! Sıcaklıklar birden düşecek

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır.)