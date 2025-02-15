İstanbul ve Ankara'da son günlerde etkili olan soğuk hava yavaş yavaş etkisini yitirmeye başladı. Ancak Meteoroloji bu durumun uzun sürmeyeceğini belirtti.

YENİ SOĞUK HAVA DALGASI GELİYOR Meteoroloji yurdun bugünden itibaren yeni bir soğuk hava dalgasına gireceğini ve yağışların etkili olacağını belirtti.

🌨️NERELERDE YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK? Son rapora göre; Marmara, Ege ve Batı Karadeniz bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor.

AKOM'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda İstanbul'da hafta sonu dahil olmak üzere hafta boyunca yağışlı havanın hakim olacağı ve Pazartesi itibariyle soğuk hava dalgasının etkili olacağı ifade edildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: