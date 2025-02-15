İstanbul ve Ankara'da son günlerde etkili olan soğuk hava yavaş yavaş etkisini yitirmeye başladı. Ancak Meteoroloji bu durumun uzun sürmeyeceğini belirtti.
YENİ SOĞUK HAVA DALGASI GELİYOR
Meteoroloji yurdun bugünden itibaren yeni bir soğuk hava dalgasına gireceğini ve yağışların etkili olacağını belirtti.
🌨️NERELERDE YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK?
Son rapora göre; Marmara, Ege ve Batı Karadeniz bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor.
AKOM'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda İstanbul'da hafta sonu dahil olmak üzere hafta boyunca yağışlı havanın hakim olacağı ve Pazartesi itibariyle soğuk hava dalgasının etkili olacağı ifade edildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Hafta sonu dahil olmak üzere bölgemizde hafta boyunca yağışlı bir havanın etkili olması beklenmektedir. Yeni hafta başı (Pazartesi) itibarıyla bölgemiz genelinin yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceği öngörülüyor.
⛄ KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava durumu tahmin haritasına göre İstanbul'da Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri karla karışık yağmur bekleniyor.
Hava sıcaklıkları 8-9 derece düşerken başta doğu bölgeler olmak üzere birçok ilde ise kuvvetli kar yağışları görülecek.
❄İÇ VE DOĞU KESİMLERDE SİS VE BUZLANMA UYARISI
15 Şubat Cumartesi günü ise gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.
Dört Büyükşehirde Hava Durumu
ANKARA: 11, Parçalı bulutlu
İSTANBUL: 11, Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR: 17, Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
BURSA: 16, Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı
(Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır.)