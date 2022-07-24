Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup'un ablası Simge Sütşurup'a kara para davası! İddianamedeki detaylar şoke etti
Melis Sütşurup'un ablası Simge Sütşurup, 12 milyon liralık coin aldı. Kripto para şirketi hemen MASAK'a kara para aklama ihbarı yaptı. İddianamedeki detaylar şok etkisi yarattı: Sosyetik isim işsiz. Para ona ait olamaz. Babası Cihan Sütşurup'un SPK'dan kaçırdığı paraları aklıyor!
24.07.2022 06:59 - Son Güncelleme: 24.07.2022 06:59
Yapılan incelemede o ismin Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK) tarafından 6 ay boyunca işlem yapması yasaklanan borsacı Cihan Sütşurup'un kızı Simge Sütşurup olduğu belirlendi.
İddiaya göre Simge Sütşurup, 21 Aralık'ta 12 milyon 735 bin liralık yatırımıyla adedi 0.326 lira olan bir alt coinden 39 bin 140 adet aldı, 8 Şubat'ta da paranın yarısını çekti.