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Hemşire Şebnem Köker'in sır ölümü! Babadan şok ifadeler! Çıplak bir şekilde...

Hemşire Şebnem Köker'in son görüntüleri... İstanbul'da İzmirli hemşire Şebnem Köker'in (29) ölümüyle ilgili ilk duruşma cuma günü görülecek. Baba Köker, "Otelden çıkıp tek başına sahile gidiyor. 45 dakika sonra geri geliyor. Çıplak ayakla koşuyor. Oteldeki tanıklar, şahsın bağırarak küfürlü konuştuğunu, ancak bu küfürleri kızıma mı yoksa telefondaki birilerine mi söyleyip söylemediğini bilmediklerini belirtiyor. Bu karmaşa, ancak çapraz sorgu ile çıkabilir. İşte Hemşire Şebnem'in esrarengiz ölümündeki detaylar...

26.01.2022 11:45 - Son Güncelleme: 26.01.2022 11:45
Hemşire Şebnem Köker’in sır ölümü! Babadan şok ifadeler! Çıplak bir şekilde...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hemşire Şebnem Köker'in ölümüyle ilgili yürüttüğü soruşturmayı 2021 yılının kasım ayında tamamlandı. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Köker'in erkek arkadaşı T.B.'nin 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapsi istendi.

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Hemşire Şebnem Köker’in sır ölümü! Babadan şok ifadeler! Çıplak bir şekilde...

Hemşire Şebnem'in ilk duruşması ise cuma günü İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. İzmir'de yaşayan baba Abdullah Köker, yıllarca teknik ressamlık yaptığını ve teknik olarak kızın o açıyla düşme ya da atlama imkanının olmadığını iddia etti.

Hemşire Şebnem Köker’in sır ölümü! Babadan şok ifadeler! Çıplak bir şekilde...

Köker, kızının baygın vaziyetteyken erkek arkadaşı tarafından pencereden demir korkulukların üzerine atıldığını öne sürdü. Köker'in ölmeden önceki son görüntüleri ise dikkat çekti.

Hemşire Şebnem Köker’in sır ölümü! Babadan şok ifadeler! Çıplak bir şekilde...

"KADINLARIN İŞİ ÇOK ZOR"

Cuma günü İstanbul'daki duruşmada bulunacağını ifade eden baba Köker, "Ben başından beri bu olayın bir cinayet olduğunu söylüyordum. Şahsın verdiği ifadelerin hepsi çelişkili. Bana söyledikleri farklı, ifadeleri farklı. Şahıs hakkında müebbet hapis isteniyor ama adam şu an dışarıda.

Hemşire Şebnem Köker’in sır ölümü! Babadan şok ifadeler! Çıplak bir şekilde...

O adam tutuklanmadıkça benim için iyi bir gelişme olmayacak. Ben intikamcı bir adam değilim. Bu adamın 50 sene ceza evinde yatmasıyla içim rahatlamayacak.

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