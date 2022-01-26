Hemşire Şebnem Köker’in sır ölümü! Babadan şok ifadeler! Çıplak bir şekilde...

"KADINLARIN İŞİ ÇOK ZOR"

Cuma günü İstanbul'daki duruşmada bulunacağını ifade eden baba Köker, "Ben başından beri bu olayın bir cinayet olduğunu söylüyordum. Şahsın verdiği ifadelerin hepsi çelişkili. Bana söyledikleri farklı, ifadeleri farklı. Şahıs hakkında müebbet hapis isteniyor ama adam şu an dışarıda.