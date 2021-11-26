Kar ne zaman yağacak? Doğu illerinde kar yağışı: Ardahan Iğdır Karlıova beyaza büründü
Türkiye'nin batı kesimlerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde ve mevsim normallerinin üzerinde seyrederken Doğu illerinde ise kar yağışı etkili oluyor. Ardahan, Iğdır Tuzluca, Bingöl Karlıova, Gümüşhane Limni Gölü Tabiat Parkı beyaza büründü. İşte Doğu illerinden kar manzaraları ve hava durumu...
26.11.2021 11:06
- Son Güncelleme: 26.11.2021 11:06
Son yılların en sıcak ve kurak kasım ayını yaşayan Ardahan kent merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.