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Kar ne zaman yağacak? Doğu illerinde kar yağışı: Ardahan Iğdır Karlıova beyaza büründü

Türkiye'nin batı kesimlerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde ve mevsim normallerinin üzerinde seyrederken Doğu illerinde ise kar yağışı etkili oluyor. Ardahan, Iğdır Tuzluca, Bingöl Karlıova, Gümüşhane Limni Gölü Tabiat Parkı beyaza büründü. İşte Doğu illerinden kar manzaraları ve hava durumu...

DHA
AA
26.11.2021 11:06 - Son Güncelleme: 26.11.2021 11:06
Kar ne zaman yağacak? Doğu illerinde kar yağışı: Ardahan Iğdır Karlıova beyaza büründü

Ardhan, dün gece etkili olan kar yağışışya birlikte beyaza büründü. Kent merkezinde kalınlığı 5 santime ulaşan kar, vatandaşları sevindirdi.

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Kar ne zaman yağacak? Doğu illerinde kar yağışı: Ardahan Iğdır Karlıova beyaza büründü

Son yılların en sıcak ve kurak kasım ayını yaşayan Ardahan kent merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Kar ne zaman yağacak? Doğu illerinde kar yağışı: Ardahan Iğdır Karlıova beyaza büründü

Kar yağışı, kentte yaşayan vatandaşları sevindirdi. Bölge halkı, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Kar ne zaman yağacak? Doğu illerinde kar yağışı: Ardahan Iğdır Karlıova beyaza büründü

Öğrenciler de sabahın erken saatlerinde gittikleri okullarının bahçesinde kar topu oynadı. Yağışla birlikte park ve bahçelerde güzel manzaralar oluştu.

Kar ne zaman yağacak? Doğu illerinde kar yağışı: Ardahan Iğdır Karlıova beyaza büründü

KARLIOVA'DA KAR YAĞIŞI
Bingöl'ün yüksek rakımlı ilçelerinden biri olan Karlıova, kar yağışıyla beraber tamamen beyaza büründü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkisini gösterdi.

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