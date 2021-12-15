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Müslüme Yağal'ın mezar taşı yürek yaktı! Yörük kızı Müslüme'nin beşik görünümlü mezarı...

Türkiye Yörük kızı Müslüme Yağal'a ağlamıştı! Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni Yörük kızı Müslüme'nin dedesi babası çıkmıştı. Müge Anlı'da günlerdir konuşulan ve büyük bir olay olan olan Müslüme Yağal'ın mezar taşı ise yürekleri dağladı. Yörük kızı Müslüme Yağal için beşik görünümünde yapılan mezar taşı ile mezarının başına konan çocuk bisikleti yürekleri dağladı. İşte Müslüme'nin mezar taşı...

15.12.2021 14:13 - Son Güncelleme: 15.12.2021 14:13
Müslüme Yağal’ın mezar taşı yürek yaktı! Yörük kızı Müslüme’nin beşik görünümlü mezarı...

10 Kasım tarihinde konar-göçer yaşam sürdüren Sarıkeçili Yörükler, Konya'nın Bozkır ilçesindeki bölgeden kışı geçirmek için Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı bölgesine gelerek çadır kurmuştu.

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Müslüme Yağal’ın mezar taşı yürek yaktı! Yörük kızı Müslüme’nin beşik görünümlü mezarı...

7 çocuklu Mehmet ve Selvi Yağal ailesinin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme, aynı gün saat 17.00 sırlarında bisikletiyle oynarken ortadan kaybolmuştu.

Müslüme Yağal’ın mezar taşı yürek yaktı! Yörük kızı Müslüme’nin beşik görünümlü mezarı...

Ailesi tarafından bulunamayan Müslüme, jandarma, itfaiye, AKUT, UMKE, belediyeler ve AFAD'a bağlı ekiplerin tarafından günlerce arandı.

Müslüme Yağal’ın mezar taşı yürek yaktı! Yörük kızı Müslüme’nin beşik görünümlü mezarı...

200 kişiden oluşan profesyonel ekibinin yanı sıra belediye, çeşitli kurum ve gönüllülerin katıldığı 300 kişi 12 kilometrelik vadi, orman ve dağlık alanda defalarca arama çalışması yaptı.

Müslüme Yağal’ın mezar taşı yürek yaktı! Yörük kızı Müslüme’nin beşik görünümlü mezarı...

Çalışmalara iz takip, kadavra ve kokuya duyarlı köpekler, insanlı keşif uçağı, termal droneler de destek verdi, ancak küçük kızın cansız bedeni 10 gün sonra 19 Kasım'da çadırın yaklaşık 7 kilometre arka tarafında, 500 metre yükseklikte orman ve kayalık alanda bulundu.

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