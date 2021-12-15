Müslüme Yağal'ın mezar taşı yürek yaktı! Yörük kızı Müslüme'nin beşik görünümlü mezarı...
Türkiye Yörük kızı Müslüme Yağal'a ağlamıştı! Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni Yörük kızı Müslüme'nin dedesi babası çıkmıştı. Müge Anlı'da günlerdir konuşulan ve büyük bir olay olan olan Müslüme Yağal'ın mezar taşı ise yürekleri dağladı. Yörük kızı Müslüme Yağal için beşik görünümünde yapılan mezar taşı ile mezarının başına konan çocuk bisikleti yürekleri dağladı. İşte Müslüme'nin mezar taşı...
15.12.2021 14:13
- Son Güncelleme: 15.12.2021 14:13