Demeti 200 liradan satılıyor! Talep yağıyor! Antalya'da topraksız şekilde üretildi
Antalya'da örtü altı serada topraksız şekilde gül üretimine başlandı. Güllerin demetinin 200 liradan satıldığı belirtilirken, yaklaşan yılbaşı ve sevgililer günü nedeniyle talebin arttığı belirtildi.
15.12.2021 15:18
- Son Güncelleme: 15.12.2021 15:18
Antalya'nın Aksu ilçesinde örtü altı serada topraksız gül üretimi yapan Ziraat Mühendisi Esra Okan, yaklaşan yılbaşıyla birlikte taleplere yetişemiyor.
Satışlarının tamamını yurt içine yaptıklarını belirten Esra Okan, "Güllerimizi yurt dışına gönderemiyoruz, çünkü yurt içi ihtiyacını ancak karşılayabiliyoruz. Satışlarımızı elden toptancılara ve mezat yöntemiyle satış yapıyoruz. Çiçek satış noktaları aracılığıyla İstanbul ve Ankara'ya gönderebiliyoruz" diye konuştu.