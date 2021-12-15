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Demeti 200 liradan satılıyor! Talep yağıyor! Antalya'da topraksız şekilde üretildi

Antalya'da örtü altı serada topraksız şekilde gül üretimine başlandı. Güllerin demetinin 200 liradan satıldığı belirtilirken, yaklaşan yılbaşı ve sevgililer günü nedeniyle talebin arttığı belirtildi.

15.12.2021 15:18 - Son Güncelleme: 15.12.2021 15:18
Demeti 200 liradan satılıyor! Talep yağıyor! Antalya’da topraksız şekilde üretildi

Antalya'nın Aksu ilçesinde örtü altı serada topraksız gül üretimi yapan Ziraat Mühendisi Esra Okan, yaklaşan yılbaşıyla birlikte taleplere yetişemiyor.

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Demeti 200 liradan satılıyor! Talep yağıyor! Antalya’da topraksız şekilde üretildi

Antalya'nın en önemli örtü altı üretim merkezlerinden Aksu ilçesinde toplam 200 bin dekar alandaki tarımsal üretimin 50 bin dekarı örtü altında yapılıyor. Bazı çiftçiler seralarında sebzelerin yanı sıra farklı ürünler de yetiştiriyor.

Demeti 200 liradan satılıyor! Talep yağıyor! Antalya’da topraksız şekilde üretildi

Ziraat Mühendisi Esra Okan da 3 yıldır Çamköy Mahallesi'ndeki 8 dekarlık serasında topraksız gül yetiştiriciliği yapıyor. Topraksız serada 12 ay ürün alan Okan, son dönemde iç piyasadaki taleplere yetişemediklerini belirtti.

Demeti 200 liradan satılıyor! Talep yağıyor! Antalya’da topraksız şekilde üretildi

Satışlarının tamamını yurt içine yaptıklarını belirten Esra Okan, "Güllerimizi yurt dışına gönderemiyoruz, çünkü yurt içi ihtiyacını ancak karşılayabiliyoruz. Satışlarımızı elden toptancılara ve mezat yöntemiyle satış yapıyoruz. Çiçek satış noktaları aracılığıyla İstanbul ve Ankara'ya gönderebiliyoruz" diye konuştu.

Demeti 200 liradan satılıyor! Talep yağıyor! Antalya’da topraksız şekilde üretildi

"SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE BİR DEMET 200 TL OLARAK SATILDI"
Fiyatların yıl içerisinde değişkenlik gösterdiğini kaydeden Esra Okan, "Sezon boyunca fiyatlar zaman ve güne göre değişiyor. Özel günlerdeki fiyatlar farklı olabiliyor. Yaz aylarında verim arttığı için fiyatlar çok düşüyor.

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