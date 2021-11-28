Müslüme Yağal'ın ablası hakkında gerçek ortaya çıktı Müge Anlı 'başka türlü bir hikaye var' demişti! Meğer Müslüme'nin tecavüzcü dedesi...
Müslüme Yağal'ın ablası hakkında gerçek ortaya çıktı! Müge Anlı 'başka türlü bir hikaye var' demişti... 2.5 yaşındaki Müslüme'nin cesedi, kaybolduktan 10 gün sonra bulunmuş, 70 yaşındaki dedesi Hasan Yağal tutuklanmıştı. DNA analizinde, dede Yağal'ın küçük kızın babası olduğu ortaya çıkmış ve olayla ilgili konuşan anneanne, "Ben bunları duydukça aklımı kaybedeceğim. Çok kötü. Kafamı kaldıracak gücüm kalmadı." demişti. Hayatını kaybeden minik Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili tutuklanan ve gelinine tecavüz eden Hasan Yağal'ın tecavüzden doğan 14 yaşındaki çocuğuna da cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıktı.
Müslüme Yağal'ın ablası hakkında gerçek ortaya çıktı! Müge Anlı 'başka türlü bir hikaye var' demişti... Meğer Müslüme'nin tecavüzcü dedesi 14 yaşındaki çocuğunu da taciz etmiş!
Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım günü kaybolan ve arama çalışmalarının 10. gününde cansız bedenine ulaşılan 2.5 yaşındaki Yörük Kızı Müslüme Yağal'ın yaşadığı kıl çadırda sessizlik hakim olurken, kıl çadırı anneanne Müslüme Yağal ile babaanne Ayşe Yağal bekliyor. Müslüme'nin annesi Selvi Yağal'ın ise Mersin Kadın Sığınma evine yerleştirildiği öğrenildi.
Bunlar Sarıkeçili yörüklere mal ediliyor. Bunlar yapılmasın. Sarıkeçililere mal edilmesin. Ortada herhangi bir sonuç yayınlanmadı, ortada herhangi bir sonuç yok. Adli süreç devam ediyor. İnşallah adalet bu sonucu karara bağlayacak. Sonuç açıklansın. Sonuçta suçlayacaksak suçlayalım. Aklancaksa da aklanacak. Bu konuda ön yargılı olmayalım" dedi.