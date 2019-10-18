Müslüman ülkelerin bayrakları hakkında şaşırtan detay! Bazılarında hilal...
2009 yılı Ekim ayında Pew Araştırma Merkezi tarafından yapılan bir demografik çalışmada, dünyada yaklaşık 1.57 milyar Müslüman insan yaşamaktadır. Araştırmalara göre Müslümanların çoğunluğu Sunni, Müslümanların %10-13 arasında da Şii nüfusu bulunmaktadır. Dünyanın dört bir yanına ulaşan Müslüman ülkelerinden bayrakların ilginç gerçek, görenleri çok şaşırttı. Bazı Müslüman ülkelerin bayraklarında hilal bulunurken bazılarında bulunmuyor. İşte hilal sevgileri bayraklarına yansımış ülkeler...
TÜRKMENİSTAN
Özbekistan'ın güneybatı komşusu olan Türkmenistan da SSCB'den bağımsızlığını kazanmıştır ve Yedi bağımsız Türk devletinden biridir (Diğerleri Azerbaycan, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye). Türkmence konuşulan ülkede, bir çok alanda devlet tekeli vardır.