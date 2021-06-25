20 bin TL'ye kadar hızlı kredi müjdesi! 45 dakikada hesaplara aktarılacak! Başvurana ilk aşamada...
On binlerce kişiyi yakından ilgilendiren müjdeli haber paylaşıldı. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) tarafından çiftçiler için "Mobil Onaylı Nakit Kredi" adı altında yeni bir kredi ürünü devreye alınıyor. İlk aşamada mobil onaylı nakit kredi limitinin 20 bin liraya kadar belirlenebilecek. Kredi talepleri KORBİS üzerinden alınacak ve sanal pos ile yapılacak doğrulama sonucunda kullandırılacak. Mobil Onaylı Nakit Kredi uygulamasının 1 Temmuz 2021 itibarıyla devreye alınacağı ifade edilirken başvurusu onaylananların paraları, ortakların PTT nezdinde açılmış olan hesaplarına 45 dakika içerisinde aktarılacak.
20 bin TL'ye kadar hızlı kredi müjdesi! 45 dakikada hesaplara aktarılacak! Başvurana ilk aşamada 20 bin liraya kadar kredi kullandırılacak. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) tarafından son yapılan açıklama çiftçileri yakından ilgilendiriyor. Tarım Kredi, nakit finansman ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılabilecek "Mobil Onaylı Nakit Kredi" adı altında yeni bir kredi ürünü geliştirdiğini açıkladı. Nakdi kredi tutarları, başvurunun onaylanması durumunda PTT'den açılmış olan hesaplarına 45 dakika içerisinde yatırılacak.
MOBİL ONAYLI NAKİT KREDİ
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, nakit finansman ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılabilecek "Mobil Onaylı Nakit Kredi" adı altında yeni bir kredi ürünü geliştirdiklerini belirterek, "Kredi talepleri Kooperatif Ortak Bilgi Sistemi (KORBİS) üzerinden alınacak ve sanal pos ile yapılacak doğrulama sonucunda kullandırılacak nakdi kredi tutarları, ortakların PTT nezdinde açılmış olan hesaplarına 45 dakika içerisinde aktarılacak." dedi.