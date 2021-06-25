20 bin TL'ye kadar hızlı kredi müjdesi! 45 dakikada hesaplara aktarılacak! Başvurana ilk aşamada...

On binlerce kişiyi yakından ilgilendiren müjdeli haber paylaşıldı. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) tarafından çiftçiler için "Mobil Onaylı Nakit Kredi" adı altında yeni bir kredi ürünü devreye alınıyor. İlk aşamada mobil onaylı nakit kredi limitinin 20 bin liraya kadar belirlenebilecek. Kredi talepleri KORBİS üzerinden alınacak ve sanal pos ile yapılacak doğrulama sonucunda kullandırılacak. Mobil Onaylı Nakit Kredi uygulamasının 1 Temmuz 2021 itibarıyla devreye alınacağı ifade edilirken başvurusu onaylananların paraları, ortakların PTT nezdinde açılmış olan hesaplarına 45 dakika içerisinde aktarılacak.

25.06.2021 11:29 - Son Güncelleme: 25.06.2021 11:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





