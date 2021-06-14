Muş Malazgirt'te kaynak sularından elde edilen 12 bin ton tuzun ekonomiye katkısı 2 milyon lira

Muş'un Malazgirt ilçesinde dağlardan çıkan kaynak sularından geleneksel yöntemler kullanılarak elde edilen tuz, başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri olmak üzere yurdun dört bir yanında peynir, turşu ve salamura ürünlere lezzet katıyor. Yılda 12 bin ton civarında yapılan üretimin ekonomiye katkısı ise yılda 2 milyon lira.

14.06.2021 13:23 - Son Güncelleme: 14.06.2021 13:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





