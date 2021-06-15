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Kümese girdi yerde yumurtayı görünce gözlerine inanamadı! Böylesini daha önce görmemişti

Kapısının önünde beslediği tavuklarının yumurtalarını toplamak için kümese giren kişi büyük şaşkınlık yaşadı. Yumurtalardan bir tanesinde gariplik olduğunu fark eden vatandaş, yumurtayı eline aldığında gözlerine inanamadı.

15.06.2021 06:16 - Son Güncelleme: 15.06.2021 06:16
Kümese girdi yerde yumurtayı görünce gözlerine inanamadı! Böylesini daha önce görmemişti

Kapısının önünde tavuk besleyen bir kişi her sabah rutin olarak yaptığı kümesten yumurta toplama işini yaparken gözlerine inanamadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kümese girdi yerde yumurtayı görünce gözlerine inanamadı! Böylesini daha önce görmemişti

Yerde duran bir yumurtada gariplik olduğunu fark eden kişi yumurtayı incelemek için eline alarak yakından baktı.

Kümese girdi yerde yumurtayı görünce gözlerine inanamadı! Böylesini daha önce görmemişti

Yumurtanın yüzeyinde kabuk olmadığını anlayınca büyük şaşkınlık yaşadı.

Kümese girdi yerde yumurtayı görünce gözlerine inanamadı! Böylesini daha önce görmemişti

KABUKSUZ YUMURTA NEDEN OLUR?

Tüm canlılarda olduğu gibi tavuklarında ya doğasına tabiatına uygun bir şekilde doğada yaşaması veya her ne kadar doğada yaşadığında aldıklarını alamasa da en azından ona en yakın vitamin,protein vs. ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde beslenmesi şarttır.

Kümese girdi yerde yumurtayı görünce gözlerine inanamadı! Böylesini daha önce görmemişti

Geçmişte 'köy tavuğu' diye tabir edilen tavuklar yılda ortalama 80-100 yumurta yaparlardı. Tavukların yapılarıyla oynandığı için günümüzde en düşük verim veren tavuk ırkı bile 220 ve üzeri yumurta veriyor. Bu da doğal olarak yüksek verime uyarlanmış olan bu hayvanın eski köy tavuklarına nazaran daha fazla vitamin, protein vs. ihtiyacını doğuruyor.