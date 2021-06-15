Kümese girdi yerde yumurtayı görünce gözlerine inanamadı! Böylesini daha önce görmemişti
Kapısının önünde beslediği tavuklarının yumurtalarını toplamak için kümese giren kişi büyük şaşkınlık yaşadı. Yumurtalardan bir tanesinde gariplik olduğunu fark eden vatandaş, yumurtayı eline aldığında gözlerine inanamadı.
15.06.2021 06:16
- Son Güncelleme: 15.06.2021 06:16
Geçmişte 'köy tavuğu' diye tabir edilen tavuklar yılda ortalama 80-100 yumurta yaparlardı. Tavukların yapılarıyla oynandığı için günümüzde en düşük verim veren tavuk ırkı bile 220 ve üzeri yumurta veriyor. Bu da doğal olarak yüksek verime uyarlanmış olan bu hayvanın eski köy tavuklarına nazaran daha fazla vitamin, protein vs. ihtiyacını doğuruyor.