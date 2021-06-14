36.139 ilanla hemen işçi aranıyor! Acil diyerek aktarıldı! İŞKUR 2021 Haziran personel ve işçi alımı ilanları
Her ay binlerce kişinin iş bulmasına vesile olan İŞKUR'un resmi sitesinde yeni haftanın işçi alımı ilanları paylaşıldı. Her hafta binlerce firmanın işçi ve personel alımı ilanlarını internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşan İŞKUR, Haziran ortasında ilanları yeniliyor. Vatandaşların iş bulması konusunda öncü olmaya devam eden İŞKUR'da komi, montaj işçisi, çağrı merkezi ve servis elemanı gibi pek çok sektöre işçi alımı olacağı bilgisi duyuruldu. İş arayanlar ise bu minvalde kamu ve özel sektördeki açık işleri İŞKUR'un "Açık İş İlan Ara" kısmından inceliyor. İşte İŞKUR 2021 Haziran personel ve işçi alımı ilanları
İŞKUR işçi alımı ilanları iş arayışı aktif olan vatandaşlar tarafından sık sık takip ediliyor. Özellikle yeni haftayla ilanlar kısmındaki yeni iş duyuruları mercek altına alındı. Her ay binlerce kişinin iş bulmasında önemli rol oynayan İŞKUR, internet sitesi aracılığıyla binlerce ilanı iş arayanlara duyuruyor. Kurum yeni istihdamlar sağlarken aynı zamanda iş arayan vatandaşların işe yerleşmesi sürecinde yardımcı olmaya devam ediyor. Firmaların tek tek duyurduğu ilanlarda bu hafta 36.139 ilanla boş iş pozisyonlarına binlerce çalışan istihdam edileceği ifade edildi.
İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI
Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; kasiyer, danışma, büro memuru, güvenlik ve bekçi) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.
İŞKUR İLANLARINA GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
* Kamu haklarından yasaklanmamış olmak
* Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı veya bulaşıcı hastalığı bulunmamak
* Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlardan dolayı hükümleri bulunmamak.