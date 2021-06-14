36.139 ilanla hemen işçi aranıyor! Acil diyerek aktarıldı! İŞKUR 2021 Haziran personel ve işçi alımı ilanları

Her ay binlerce kişinin iş bulmasına vesile olan İŞKUR'un resmi sitesinde yeni haftanın işçi alımı ilanları paylaşıldı. Her hafta binlerce firmanın işçi ve personel alımı ilanlarını internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşan İŞKUR, Haziran ortasında ilanları yeniliyor. Vatandaşların iş bulması konusunda öncü olmaya devam eden İŞKUR'da komi, montaj işçisi, çağrı merkezi ve servis elemanı gibi pek çok sektöre işçi alımı olacağı bilgisi duyuruldu. İş arayanlar ise bu minvalde kamu ve özel sektördeki açık işleri İŞKUR'un "Açık İş İlan Ara" kısmından inceliyor. İşte İŞKUR 2021 Haziran personel ve işçi alımı ilanları

14.06.2021 12:36 - Son Güncelleme: 14.06.2021 12:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





