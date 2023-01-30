Murat bebeğin ölümünde kan donduran detay! Otopside ortaya çıktı: Vücudunda sigara yanığı, yüzünde ve başında...

5 VE 1 YAŞINDAKİ KARDEŞLERİ BAKANLIK TARAFINDAN KORUNMA ALTINA ALINDI

Vücudunda izmarit ve darp izleri olan bebeğin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden Murat bebek ile aynı evde yaşayan 5 yaşındaki S.Y.K. ve 1 yaşındaki E.K. kardeşler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.