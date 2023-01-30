Murat bebeğin ölümünde kan donduran detay! Otopside ortaya çıktı: Vücudunda sigara yanığı, yüzünde ve başında...
Türkiye'yi yasa boğan Murat bebeğin ölümü hakkında kan donduran detaylar ortaya çıkmaya başladı. Babası 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan cezaevinde bulunan bebeğin yapılan otopsisinde bacaklarında sigara yanıkları, yüzünde ve başında da darp izlerine rastlandı.
Geçtiğimiz hafta Pamukkale ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evde kardeşlerinin hareketsiz kaldığını gören 2 çocuğun ağlama sesleri üzerine bölgeye giden ekipler, üçüncü kardeş olan 21 aylık Murat Aslan Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
5 VE 1 YAŞINDAKİ KARDEŞLERİ BAKANLIK TARAFINDAN KORUNMA ALTINA ALINDI
Vücudunda izmarit ve darp izleri olan bebeğin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden Murat bebek ile aynı evde yaşayan 5 yaşındaki S.Y.K. ve 1 yaşındaki E.K. kardeşler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.
CEZAEVİNDEKİ BABASI ÇOCUĞUNUN CENAZESİNE GÖRÜNTÜLÜ ARAMA İLE BAKABİLDİ
Cenazesi toprağa verilen Murat bebeğin cezaevinde olan babası, evladının cansız bedenine son kez görüntülü arama ile bakabildi.
BEBEĞİN CESEDİ EVE GİREN KOMŞUSU TARAFINDAN BULUNMUŞTU
Olay, 26 Ocak'ta saat 20.00 sıralarında Asmalıevler Mahallesi 6603 Sokak'ta meydana geldi. Tek katlı evin önünde bir çocuğun ağladığını görenler, durumu polise bildirdi. İhbarla adrese gelen ekipler, içeri girdiklerinde Murat Aslan K. bebeğin hareketsiz yattığını gördü.