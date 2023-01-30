Batman’da kahreden olay! 7 yaşındaki kız çocuğunun cesedi kömürlükte bulundu... Babası gözaltında

"NE OLUR BİR KERE O MOSMOR ELLERİNİ ÖPEYİM"

Olay yeri inceleme ekipleri kömürlükte inceleme yaparken, güvenlik şeridine gelen bir kadın elinde fotoğrafı göstererek, "Çocuk bu değil mi? Ne olur bir kere göreyim. Allah peygamber aşkına bir kere göreyim. Götürmeden bakayım. Öpeyim onu bir kez. Hasret kalacağım bir ömür boyu. Ne olur bir kere öpeyim o mosmor ellerini. Ne olur ben de gideyim ambulansla" diyerek gözyaşı döktü.

