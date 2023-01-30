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Batman'da kahreden olay! 7 yaşındaki kız çocuğunun cesedi kömürlükte bulundu... Babası gözaltında

Batman'da kahreden bir olay yaşanadı. 7 yaşındaki bir kız çocuğunun cesedi kömürlükte bulundu. Babası Ö.F.A. şüpheli olarak otogarda İstanbul'a giden otobüste yakalandı. İşte detaylar...

30.01.2023 17:05 - Son Güncelleme: 30.01.2023 17:05
Batman’da kahreden olay! 7 yaşındaki kız çocuğunun cesedi kömürlükte bulundu... Babası gözaltında

Batman'da 7 yaşındaki A.A.'nın teyzesine ait kömürlükte cesedi bulundu.

Olay, Beşevler Mahallesi 1306'ncı Sokak'ta bulunan bir kömürlükte meydana geldi. Teyzesine ait kömürlükte 7 yaşındaki A.A.'nın cesedinin bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Batman’da kahreden olay! 7 yaşındaki kız çocuğunun cesedi kömürlükte bulundu... Babası gözaltında

Ekiplerin yaptığı kontrolde kız çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi.

Batman’da kahreden olay! 7 yaşındaki kız çocuğunun cesedi kömürlükte bulundu... Babası gözaltında

"NE OLUR BİR KERE O MOSMOR ELLERİNİ ÖPEYİM"

Olay yeri inceleme ekipleri kömürlükte inceleme yaparken, güvenlik şeridine gelen bir kadın elinde fotoğrafı göstererek, "Çocuk bu değil mi? Ne olur bir kere göreyim. Allah peygamber aşkına bir kere göreyim. Götürmeden bakayım. Öpeyim onu bir kez. Hasret kalacağım bir ömür boyu. Ne olur bir kere öpeyim o mosmor ellerini. Ne olur ben de gideyim ambulansla" diyerek gözyaşı döktü.

Batman’da kahreden olay! 7 yaşındaki kız çocuğunun cesedi kömürlükte bulundu... Babası gözaltında

BABASI GÖZALTINA ALINDI

Polisin yaptığı araştırmada şüpheli olarak aranan babası Ö.F.A ise otogarda İstanbul'a hareket eden bir otobüste yakalanarak gözaltına alındı.

Batman’da kahreden olay! 7 yaşındaki kız çocuğunun cesedi kömürlükte bulundu... Babası gözaltında

Küçük kızın cansız bedeni otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Ö.F.A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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