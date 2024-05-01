Münevver Karabulut dosyasında yeni gelişme! 10 yıl sonra Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı! Parmakları neden mordu? Uzman isim yanıtladı

2009 yılında gerçekleşen Münevver Karabulut cinayeti Türkiye'nin kanını dondurmuştu. Münevver Karabulut 17 yaşındayken vahşice katledilmiş ve katili Cem Garipoğlu olay sonrası 197 günün ardından kendi isteğiyle teslim olmuştu. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Garipoğlu, 2014'te intihar ederek hayatına son vermişti. Cem Garipoğlu'nun ölmediğine dair çeşitli iddialar ortaya atıldı. Bu iddialar üzerine Münevver Karabulut'un ailesi, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasını talep etti. Bu talep üzerine Garipoğlu'nun otopsi fotoğraf ve görüntülerinde bilirkişi incelemesi yapıldı. O görüntülere ulaşıldı. Görüntülerde Garipoğlu'nun sağ ve sol el parmaklarında tırnaklarının üzerinde morarmalar olduğu görüldü. Uzman isim A Haber ekranlarında bu morluklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.