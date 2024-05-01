Dünyanın en hızlı otomobili hangisi olduğunu biliyor musunuz? Yol tipi araçlar arasında en yüksek hıza ulaşma yarışında, ABD merkezli performans otomobil üreticisi Hennessey Performance Engineering, 1991 yılında faaliyete geçmesinden bu yana çeşitli modellerle dikkat çekiyor. İşte dünyanın en hızlı arabaları listesi...
İnsanlığın otomobil icadından bu yana en büyük merakı, daha hızlı ve etkileyici yolculuklar oldu. Ancak günümüzde, elektrikli motorların gücü ve teknolojinin desteğiyle bu merak, yeni bir boyuta ulaşıyor. Son zamanlarda, otomotiv dünyası hız rekorlarını yeniden tanımlıyor. Elektrikli araçlar, saatte 500 kilometreye kadar varan hızlarla adeta sınırları zorluyor. Bu sadece teknolojinin gücünü değil, aynı zamanda sürdürülebilir ve çevre dostu enerji kullanımını vurguluyor.
İşte dünyanın en hızlı otomobilleri...
Lamborghini Aventador LP780-4 Ultimae Coupe
Aracın maksimum hızı 354 km/sa.