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Dünyanın en hızlı otomobilleri açıklandı! 484 km/sa ile tozu dumana katıyor

Dünyanın en hızlı otomobili hangisi olduğunu biliyor musunuz? Yol tipi araçlar arasında en yüksek hıza ulaşma yarışında, ABD merkezli performans otomobil üreticisi Hennessey Performance Engineering, 1991 yılında faaliyete geçmesinden bu yana çeşitli modellerle dikkat çekiyor. İşte dünyanın en hızlı arabaları listesi...

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Giriş Tarihi 01 Mayıs 2024, 08:14 Güncelleme 01 Mayıs 2024, 08:14
Dünyanın en hızlı otomobilleri açıklandı! 484 km/sa ile tozu dumana katıyor 1

İnsanlığın otomobil icadından bu yana en büyük merakı, daha hızlı ve etkileyici yolculuklar oldu. Ancak günümüzde, elektrikli motorların gücü ve teknolojinin desteğiyle bu merak, yeni bir boyuta ulaşıyor. Son zamanlarda, otomotiv dünyası hız rekorlarını yeniden tanımlıyor. Elektrikli araçlar, saatte 500 kilometreye kadar varan hızlarla adeta sınırları zorluyor. Bu sadece teknolojinin gücünü değil, aynı zamanda sürdürülebilir ve çevre dostu enerji kullanımını vurguluyor.

Dünyanın en hızlı otomobilleri açıklandı! 484 km/sa ile tozu dumana katıyor 2

İşte dünyanın en hızlı otomobilleri...

Dünyanın en hızlı otomobilleri açıklandı! 484 km/sa ile tozu dumana katıyor 3

Lamborghini Aventador LP780-4 Ultimae Coupe

Aracın maksimum hızı 354 km/sa.

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