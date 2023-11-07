Münevver Karabulut cinayetinde yeni gelişme! Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak! Münevver Karabulut'un babası Süreyye Karabulut ilk kez konuştu: Derin şüphelerim var

2009 yılında kız arkadaşı Münevver Karabulut'u öldüren vahşice öldüren Cem Garipoğlu, uzun süre firari olarak arandıktan sonra avukatı tarafından polise teslim edildi. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Garipoğlu, 2014'te intihar ederek hayatına son verdi. Cem Garipoğlu'nun ölmediğine dair iddiaların ardından Karabulut ailesi, Garipoğlu'nun mezarının açılmasını ve yeniden DNA testi yapılmasını talep etti. Ancak bu taplep, savcılık ve mahkeme tarafından kabul görmedi. Olaya ilişkin geçtiğimiz günlerde yeni bir gelişme yaşandı. Cem Garipoğlu'nun babası Mehmet Nida Garipoğlu, savcılığa dilekçe verdi. Gariboğlu, oğlunun mezarının açılması ve DNA eşleştirmesi talebinde bulundu. Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut bu talebe ilişkin ilk kez konuştu. İşte detaylar...
2009 yılında gerçekleşen Münevver Karabulut cinayeti halen kan donduran detaylarıyla hala Türkiye gündeminde yer tutuyor. Münevver henüz, 17 yaşındayken vahşice katledilmiş ve katili Cem Garipoğlu olay sonrası 197 günün ardından kendi isteğiyle teslim olmuştu. Ancak Garipoğlu, cezasını çektiği cezaevinde 10 Ekim 2014'te intihar etti.
Cinayetin üzerinden oldukça uzun bir zaman geçti ancak Münevver Karabulut'un ailesinin acısı dinmedi. Gencecik bir kızı hayattan koparan Garipoğlu'nun intiharı ise sosyal medyada adından sıkça söz ettirdi.
Türkiye'yi sarsan Münevver Karabulut cinayetinde baba Süreyya Karabulut, cezaevinde 9 yıl önce intihar eden kızının katili Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasını istemiş ancak yargıdan bu talebe ret cevabı gelmişti.