'Comanchero' suç örgütüyle ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı! Kara parayı nasıl akladılar? İsim değişikliği...

Uluslararası suç örgütü "Comanchero" ile ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Elebaşılığını Hakan Ayık'ın yaptığı suç örgütünün malvarlığı değerlerini aklamak ve para transferlerinin sorunsuzca yapılması için döviz bürosu çalıştırdıkları, sıcak para döngüsünü sağlamak adına otel işlettikleri anlaşıldı. İşte detaylar...