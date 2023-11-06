'Comanchero' suç örgütüyle ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı! Kara parayı nasıl akladılar? İsim değişikliği...

Uluslararası suç örgütü "Comanchero" ile ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Elebaşılığını Hakan Ayık'ın yaptığı suç örgütünün malvarlığı değerlerini aklamak ve para transferlerinin sorunsuzca yapılması için döviz bürosu çalıştırdıkları, sıcak para döngüsünü sağlamak adına otel işlettikleri anlaşıldı. İşte detaylar...
Comanchero suç örgütü ile ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gözaltına alınan 40 şüpheli dün adliyeye sevk edilmişti. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na çıkarılan 40 şüpheliden aralarında örgüt yöneticisi Hakan Ayık, Maximillian Rıvkın (Cem Cansu) ve Necmi Şaki'nin de bulunduğu 18'i, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Malvarlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme' suçlarından tutuklandı.
22 şüpheli ise adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.
ÖRGÜT AVUSTRALYA'DA KURULDU
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının tutuklamaya sevk yazısında, Comenchero Outlaw Motorcycle Gang olarak bilinen organize suç örgütünün 1968 yılında Avustralya'da kurulduğu, birçok yasadışı motosiklet kulübü arasında en şiddetli olanlarından kabul edildiği ve küresel çapta faaliyet gösterdiği kaydedildi.