👉MUHTARLAR GÜNÜ MESAJLARI 2022! Vali, Kaymakam, Resimli, RESMİ Muhtarlar Günü kutlama MESAJLARI- SÖZLERİ! Muhtarlar Günü BUGÜN MÜ?

Son 7 yıldır her sene 19 Ekim Muhtarlar Günü olarak kutlanıyor. Köy ve mahallelerin yönetiminin başında yer alan Muhtarlar, mahalle ve köylerin daha iyi bir hale gelmesi için çalışma yapan kişilerdir. Ayrıca seçim yapılarak görev yapmaktadırlar. Peki Muhtarlar Günü BUGÜN MÜ? İşte yanıtı ve MUHTARLAR GÜNÜ MESAJLARI 2022! Vali, Kaymakam, Resimli, RESMİ Muhtarlar Günü kutlama MESAJLARI- SÖZLERİ!