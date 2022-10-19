👉MUHTARLAR GÜNÜ MESAJLARI 2022! Vali, Kaymakam, Resimli, RESMİ Muhtarlar Günü kutlama MESAJLARI- SÖZLERİ! Muhtarlar Günü BUGÜN MÜ?
İnternet arama motorlarında, 'Muhtarlar günü ne zaman? Muhtarlar günü ilk ne zaman ortaya çıktı? Muhtarlar günü ne zaman kutlanmaya başlandı?' soruları sabah saatlerinden itibaren yoğun olarak araştırılmaya başlandı. 2015 yıllından bu yana her yıl 19 Ekim'de Muhtarlar Günü kutlanıyor. Bu özel günde MUHTARLAR GÜNÜ MESAJLARI paylaşımları yapmak isteyenler için Vali, Kaymakam, Resimli, RESMİ Muhtarlar Günü kutlama MESAJLARINI VE SÖZLERİNİ haberimizde derledik. İşte detaylar!
Son 7 yıldır her sene 19 Ekim Muhtarlar Günü olarak kutlanıyor. Köy ve mahallelerin yönetiminin başında yer alan Muhtarlar, mahalle ve köylerin daha iyi bir hale gelmesi için çalışma yapan kişilerdir. Ayrıca seçim yapılarak görev yapmaktadırlar. Peki Muhtarlar Günü BUGÜN MÜ? İşte yanıtı ve MUHTARLAR GÜNÜ MESAJLARI 2022! Vali, Kaymakam, Resimli, RESMİ Muhtarlar Günü kutlama MESAJLARI- SÖZLERİ!
Demokrasinin temel taşlarından biri olan muhtarlık görevini yerine getiren kıymetli muhtarlarımızın Muhtarlar Gününü en içten dileklerimle kutlarım.
Demokrasi zincirimizin ilk halkasını oluşturan Milletimizin tercihine, teveccühüne, itimadına mazhar olan halkımızın bizzat seçtiği muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, kendilerine sağlıklı ve mutlu bir çalışma hayatı diliyorum.