Vav TV İzle
Haberler Yaşam Bartın Amasra'daki maden faciasından kurtulan Serhat Kahraman arkadaşları için tekrar madene indi ancak kurtulamadı

Bartın Amasra'daki maden faciasından kurtulan Serhat Kahraman arkadaşları için tekrar madene indi ancak kurtulamadı

Serhat Kahraman, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden faciasından sağ kurtulup yukarı çıktı. Ağlayarak arkadaşlarına sarıldı. Bir bardak su içip geride kalan arkadaşlarını kurtarmak için tekrar madene indi. Ve bir daha geri dönmedi.

19.10.2022 09:09 - Son Güncelleme: 19.10.2022 09:09
Bartın Amasra’daki maden faciasından kurtulan Serhat Kahraman arkadaşları için tekrar madene indi ancak kurtulamadı

Serhat Kahraman... Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden faciasında iki madencinin birbirine sarıldığı fotoğraf karesindeki kahraman şehit... 34 yaşındaydı... 2023 yazında evlenecekti. Patlamada göçük altında kaldı. Yerin yüzlerce metre altında yaklaşık 2 saat yaşam savaşı verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bartın Amasra’daki maden faciasından kurtulan Serhat Kahraman arkadaşları için tekrar madene indi ancak kurtulamadı

Kurtarma ekipleri ona ulaştığında hayattaydı. Yukarı çıktı, can havliyle arkadaşına sarıldı. O anlar fotoğraf karesine yansıdı. Geride kalan arkadaşlarını kurtarmak için tekrar madene indi. Bir daha da geri dönemedi.

Bartın Amasra’daki maden faciasından kurtulan Serhat Kahraman arkadaşları için tekrar madene indi ancak kurtulamadı

"KAHRAMANCA ŞEHİT OLMUŞ"
Şehidin kardeşi Ezgi Kahraman, arkasında bir kahramanlık öyküsü bırakan ağabeyini Sabah'a anlattı:

Bartın Amasra’daki maden faciasından kurtulan Serhat Kahraman arkadaşları için tekrar madene indi ancak kurtulamadı

"Daha önce de birçok kaza geçirdi. Biz üzülmeyelim diye hiçbirini anlatmadı. Biz yaralarını fark edene kadar bize hiçbir şey hissettirmezdi.

Bartın Amasra’daki maden faciasından kurtulan Serhat Kahraman arkadaşları için tekrar madene indi ancak kurtulamadı

Patlamadan sonraki fotoğraflarda onu görünce kurtuldu diye düşünmüştüm ama şehit olduğunu öğrenince kalbimde koca bir delik açılmış gibi hissettim.

SON DAKİKA