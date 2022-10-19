Bartın Amasra'daki maden faciasından kurtulan Serhat Kahraman arkadaşları için tekrar madene indi ancak kurtulamadı
Serhat Kahraman, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden faciasından sağ kurtulup yukarı çıktı. Ağlayarak arkadaşlarına sarıldı. Bir bardak su içip geride kalan arkadaşlarını kurtarmak için tekrar madene indi. Ve bir daha geri dönmedi.
19.10.2022 09:09 - Son Güncelleme: 19.10.2022 09:09
Serhat Kahraman... Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden faciasında iki madencinin birbirine sarıldığı fotoğraf karesindeki kahraman şehit... 34 yaşındaydı... 2023 yazında evlenecekti. Patlamada göçük altında kaldı. Yerin yüzlerce metre altında yaklaşık 2 saat yaşam savaşı verdi.