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İlklima Naz Akbörü'nün cesedi Samsun'da sahilde bulundu! Yaşadığı tacizler kağıda sığmadı

İlklima Naz Akbörü'nün cesedi Samsun'da sahilde bulundu. İlkima'nın ardından bıraktığı kağıtta yazdığı tacizler ise kağıda sığmadı. Kağıtta yazan ifadeler ise dehşet verici. Genç kız, yaşadıklarını "Doğanay S.'nin evinde uyurken benim çamaşırımı indirip bana dokundu, sonra inkâr etti. Telefonumu tamir etmesi için tanıştığım Hakan B. telefonunu verme ayağına beni eve götürdü. Uyuşturucu vermeye çalıştı, evinden çıkarken asansörde öpmeye çalıştı. Ancak..." ifadeleriyle anlattı.

19.10.2022 09:36 - Son Güncelleme: 19.10.2022 09:56
İlklima Naz Akbörü’nün cesedi Samsun’da sahilde bulundu! Yaşadığı tacizler kağıda sığmadı

İlklima Naz Akbörü, 20 yaşındaydı. Tokat'taki ailesiyle sorunlar yaşamış, Samsun'a taşınmıştı. Kafelerde çalışıyor, dövmecilik yapıyordu. Arkadaşlarıyla birlikte kalıyordu.

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İlklima Naz Akbörü’nün cesedi Samsun’da sahilde bulundu! Yaşadığı tacizler kağıda sığmadı

Ama kendi başına ev tutmayı çok istiyordu. Son zamanlarda emlakçıları dolaşıyordu. 15 Ekim'de Atakum sahilinde cesedi bulundu. Silahla başından vurulmuştu.

İlklima Naz Akbörü’nün cesedi Samsun’da sahilde bulundu! Yaşadığı tacizler kağıda sığmadı

Silah da yanındaydı. Otopsi raporuna göre 'bitişik atış' yapılmıştı. Cesedin yanında İlklima'nın yazdığı bir not da vardı.

İlklima Naz Akbörü’nün cesedi Samsun’da sahilde bulundu! Yaşadığı tacizler kağıda sığmadı

O kâğıt parçasında yazanlar intihar ettiği değerlendirilen İlklima'nın ölüme nasıl sürüklendiğinin de ipuçlarını veriyordu.

İlklima Naz Akbörü’nün cesedi Samsun’da sahilde bulundu! Yaşadığı tacizler kağıda sığmadı

ARSLAN, DOĞANAY, HAKAN…
İlklima Naz o küçük kâğıda üç madde halinde maruz kaldığı tacizleri şöyle yazmıştı: "İstediğim o şerefsiz Arslan S.'nin cezasını alması, tanıyan tanır.

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