İlklima Naz Akbörü'nün cesedi Samsun'da sahilde bulundu! Yaşadığı tacizler kağıda sığmadı
İlklima Naz Akbörü'nün cesedi Samsun'da sahilde bulundu. İlkima'nın ardından bıraktığı kağıtta yazdığı tacizler ise kağıda sığmadı. Kağıtta yazan ifadeler ise dehşet verici. Genç kız, yaşadıklarını "Doğanay S.'nin evinde uyurken benim çamaşırımı indirip bana dokundu, sonra inkâr etti. Telefonumu tamir etmesi için tanıştığım Hakan B. telefonunu verme ayağına beni eve götürdü. Uyuşturucu vermeye çalıştı, evinden çıkarken asansörde öpmeye çalıştı. Ancak..." ifadeleriyle anlattı.
19.10.2022 09:36 - Son Güncelleme: 19.10.2022 09:56
İlklima Naz Akbörü, 20 yaşındaydı. Tokat'taki ailesiyle sorunlar yaşamış, Samsun'a taşınmıştı. Kafelerde çalışıyor, dövmecilik yapıyordu. Arkadaşlarıyla birlikte kalıyordu.