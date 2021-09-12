Muğla'yı heyecanlandıran keşif! 7 tane bulundu! Tam 600 metre uzunluğunda...
Muğla Ula'da devam eden arkeolojik kazılarda Doğu Roma İmparatorluğu'ndan kalma kalede bir şapel ve 7 mezar gün yüzüne çıktı. Kalenin duvarlarının yaklaşık 600 metre uzunluğunda olduğu öğrenilirken, bölgedeki yetkililer "Duvarlar harçlı olduğu için çok iyi korunmamış. Sağlamlaştırmayı yaptıktan sonra alt tabadaki kazılara geçeceğiz" açıklamasında bulundu.
12.09.2021 10:27
- Son Güncelleme: 12.09.2021 10:27
Muğla'nın Ula ilçesindeki Doğu Roma İmparatorluğu'ndan kalma kalede kazı çalışmaları sürüyor. Çalışmalarda kalenin duvarlarının yanı sıra, bir şapel, 7 mezar gün yüzüne çıkarıldı.
İdyma Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Abdulkadir Baran, milattan önce 7'nci yüzyılda başlayan yerleşimin, sur çevirmesiyle, ana kentin bir mahallesi olarak başladığını belirterek, "Milattan sonra Doğu Roma İmparatorluğu buraya Garnizon Kalesi'ni inşa etmiş. Savaşılmadan beylik döneminde kale el değiştiriyor.