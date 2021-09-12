Muğla’yı heyecanlandıran keşif! 7 tane bulundu! Tam 600 metre uzunluğunda...

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle Muğla Valiliği ile Ula Belediyesi desteğinde sürdürülen çalışmalarda, kalenin yaklaşık 600 metre uzunluğundaki duvarlarının yanı sıra bir şapel, 7 kaya mezarı ve çok sayıda mekan açığa çıkartıldı.