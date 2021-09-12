Hobi olarak başladı paraya para demiyor! Ülkenin dört yanından sipariş yağıyor

"ÖNÜMÜZDEKİ YIL ÜRETİMİ 2 KATINA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUM"

Genç girişimci Yasin Dil, ürettiği hindileri et olarak Türkiye'nin dört bir köşesine gönderdiğini, taleplere yetişemediğini söyledi.

Bölgenin kanatlı hayvan yetiştiriciliği için çok uygun olduğunu ifade eden Dil, "İl genelinde hindi ve çeşitli kanatlı hayvan üretimini yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalar yürütüyoruz." dedi.