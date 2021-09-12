Hobi olarak başladı paraya para demiyor! Ülkenin dört yanından sipariş yağıyor
Şanlıurfa'da bir arkadaşında görüp hobi olarak başladığı hindi yetiştiriciliği ülkenin dört bir yanından talep geldiğini söyleyen Yasin Dil, "İlimizde üretim yapan irili ufaklı üreticimiz bulunuyor. Hindi mevcudum 5 bine çıktı, yaklaşık 50 bin civciv üretiyoruz. Destek verilmesi halinde önümüzdeki yıl üretimi 2 katına çıkarmayı hedefliyorum." diye konuştu.
12.09.2021 11:57
- Son Güncelleme: 12.09.2021 11:57
"ÖNÜMÜZDEKİ YIL ÜRETİMİ 2 KATINA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUM"
Genç girişimci Yasin Dil, ürettiği hindileri et olarak Türkiye'nin dört bir köşesine gönderdiğini, taleplere yetişemediğini söyledi.
Bölgenin kanatlı hayvan yetiştiriciliği için çok uygun olduğunu ifade eden Dil, "İl genelinde hindi ve çeşitli kanatlı hayvan üretimini yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalar yürütüyoruz." dedi.