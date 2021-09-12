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Hobi olarak başladı paraya para demiyor! Ülkenin dört yanından sipariş yağıyor

Şanlıurfa'da bir arkadaşında görüp hobi olarak başladığı hindi yetiştiriciliği ülkenin dört bir yanından talep geldiğini söyleyen Yasin Dil, "İlimizde üretim yapan irili ufaklı üreticimiz bulunuyor. Hindi mevcudum 5 bine çıktı, yaklaşık 50 bin civciv üretiyoruz. Destek verilmesi halinde önümüzdeki yıl üretimi 2 katına çıkarmayı hedefliyorum." diye konuştu.

12.09.2021 11:57 - Son Güncelleme: 12.09.2021 11:57
Hobi olarak başladı paraya para demiyor! Ülkenin dört yanından sipariş yağıyor

Şanlıurfa'da arkadaşından esinlenerek evinin bahçesinde hobi olarak başladığı hindi yetiştiriciliğini "Genç Çiftçi Projesiyle" geliştiren genç girişimci Yasin Dil, kurduğu tesiste yetiştirdiği hindileri talep üzerine ülkenin farklı bölgelerine gönderiyor.

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Hobi olarak başladı paraya para demiyor! Ülkenin dört yanından sipariş yağıyor

Kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki kırsal Gülveren Mahallesinde yaşayan Dil (29), bir süre farklı illerde inşaat işlerinde çalıştı.

Hobi olarak başladı paraya para demiyor! Ülkenin dört yanından sipariş yağıyor

Bu süreçte bir arkadaşından gördüğü hindi yetiştiriciliğini mahallede uygulamaya karar veren Dil, memleketine dönünce hobi amacıyla 30 hindi alarak üretime başladı.

Hobi olarak başladı paraya para demiyor! Ülkenin dört yanından sipariş yağıyor

Zamanla hayvan sayısını artıran Dil, Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi Projesi"nden yararlanarak aldığı destek ile tesisini büyüttü.

Dil, üretimin her sene arttığı tesiste sayı bu yıl 5 bin hindiye ve yaklaşık 50 bin civcive ulaştı.

Hobi olarak başladı paraya para demiyor! Ülkenin dört yanından sipariş yağıyor

"ÖNÜMÜZDEKİ YIL ÜRETİMİ 2 KATINA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUM"
Genç girişimci Yasin Dil, ürettiği hindileri et olarak Türkiye'nin dört bir köşesine gönderdiğini, taleplere yetişemediğini söyledi.

Bölgenin kanatlı hayvan yetiştiriciliği için çok uygun olduğunu ifade eden Dil, "İl genelinde hindi ve çeşitli kanatlı hayvan üretimini yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

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