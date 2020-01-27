Muğla'da ürküten görüntü: 50 metre çekildi! Deprem habercisi mi?
Muğla'nın Ula ilçesindeki Akyaka sahilinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 50 metre çekildi. Korkutan görüntünün ardından MSKÜ Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Bahadır Önsoy, "Deprem habercisi olarak yorumlanır mı?" sorusunun yanıtını verdi.
Hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü "sakin kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi'nde sahile gidenler, suların çekildiği noktalarda denize doğru yürüyüş yaptı.
Çekilmenin bölgede o anki hava durumu ve rüzgardan da kaynaklanabileceğini vurgulayan Önsoy, "Gel-git esasen ay ve güneşin dünya üzerindeki çekim güçleriyle gerçekleşse de atmosferik basınç farkları, fırtına ile su kütlesinin büyüklüğü de çekilmede etkili olabiliyor. Bir bölgenin yüksek doğrulukta gel-git düzenini anlamak için en az 16 yıl gözlem yapmak gerekli." diye konuştu.