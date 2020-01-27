Muğla'da ürküten görüntü: 50 metre çekildi! Deprem habercisi mi?

Çekilmenin bölgede o anki hava durumu ve rüzgardan da kaynaklanabileceğini vurgulayan Önsoy, "Gel-git esasen ay ve güneşin dünya üzerindeki çekim güçleriyle gerçekleşse de atmosferik basınç farkları, fırtına ile su kütlesinin büyüklüğü de çekilmede etkili olabiliyor. Bir bölgenin yüksek doğrulukta gel-git düzenini anlamak için en az 16 yıl gözlem yapmak gerekli." diye konuştu.