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Muğla'da ürküten görüntü: 50 metre çekildi! Deprem habercisi mi?

Muğla'nın Ula ilçesindeki Akyaka sahilinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 50 metre çekildi. Korkutan görüntünün ardından MSKÜ Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Bahadır Önsoy, "Deprem habercisi olarak yorumlanır mı?" sorusunun yanıtını verdi.

27.01.2020 17:13 - Son Güncelleme: 27.01.2020 17:14
Muğla'da ürküten görüntü: 50 metre çekildi! Deprem habercisi mi?

Hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü "sakin kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi'nde sahile gidenler, suların çekildiği noktalarda denize doğru yürüyüş yaptı.

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Muğla'da ürküten görüntü: 50 metre çekildi! Deprem habercisi mi?

Bazı vatandaşlar da suların çekilmesiyle ortaya çıkan adacıklara koydukları sandalyelere oturarak fotoğraf çektirdi.

Muğla'da ürküten görüntü: 50 metre çekildi! Deprem habercisi mi?

Mahalle sakinleri bir haftada ikinci kez meydana gelen su çekilmesinin her yıl bu dönemlerde görüldüğünü söyledi.

Muğla'da ürküten görüntü: 50 metre çekildi! Deprem habercisi mi?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Bahadır Önsoy, yaptığı açıklamada, sahildeki deniz suyu çekilmesinin gel-git olayından kaynaklandığını düşündüklerini belirtti.

Muğla'da ürküten görüntü: 50 metre çekildi! Deprem habercisi mi?

Çekilmenin bölgede o anki hava durumu ve rüzgardan da kaynaklanabileceğini vurgulayan Önsoy, "Gel-git esasen ay ve güneşin dünya üzerindeki çekim güçleriyle gerçekleşse de atmosferik basınç farkları, fırtına ile su kütlesinin büyüklüğü de çekilmede etkili olabiliyor. Bir bölgenin yüksek doğrulukta gel-git düzenini anlamak için en az 16 yıl gözlem yapmak gerekli." diye konuştu.

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