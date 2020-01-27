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Onlarca sırtlanın ortasında kalan korkusuz erkek aslan görenleri şoke etti!

Aslan Kral'ı izlemiş olanların aslanlar karşı duyduğu hayranlık iki katına artmıştır. Dünyanın en vahşi hayvanlarından biri olsalar da onları sevmemek mümkün değildir. Aslanlar ne kadar güçlü olsalar da bazen yardıma ihtiyaç duyarlar. BBC Earth belgeselinde etrafı sırtlanlarla çevrelenmiş yalnız bir aslan konu edildi. Aslanın imdadına kuzeni yetişti. Aslanlar genel itibari ile Afrika kıtasında yaşarlar. Afrika da yaşayan jaguar, kaplan ve leoparla birlikte 4 büyük kedigillerden olan aslanların erkekleri ortalam ağırlıkları 200 kilogramdır. Dişi aslanların ortalama ağırlıkları ise 100 kilogramdır. Aslanların rengi genellikle sarıya çalan kahverengidir

27.01.2020 15:44 - Son Güncelleme: 27.01.2020 15:44
Onlarca sırtlanın ortasında kalan korkusuz erkek aslan görenleri şoke etti!

Bbc Earth'ün 'hanedanlar' isimli belgesel serisinde Red isimli erkek aslanın, yirmiden fazla sırtlanın ortasında kaldığı anlar yayınlandı. Vahşi doğada tek başına kalan erkek aslan, sırtlanlar tarafından köşeye sıkıştırıldı. Acımasız yırtıcılar olan sırtlara, yem olmak üzere olan aslanın feryatları sonrası inanılmaz bir şey oldu.

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Onlarca sırtlanın ortasında kalan korkusuz erkek aslan görenleri şoke etti!

Belgeselde Red ismindeki erkek aslan yer alıyor. Bir anda etrafını 20 sırtlan çevreliyor. Vahşi doğada bir aslan ve bir sırtlan karşı karşıya geldiğinde her zaman aslan kazanır. Ancak bir aslan yirmi sırtlana karşı kendini koruyamaz.

Onlarca sırtlanın ortasında kalan korkusuz erkek aslan görenleri şoke etti!


Belgeseldeki aslan, etrafını yirmi sırtlan çevrelemesine rağmen kendisine yaklaşmalarına izin vermiyor. Ancak yorulması an meselesi. Bu sırada Red'in imdadına kuzeni Tatu yetişiyor. Kuzeninin sesini duyan Tatu hızla yardıma koşuyor. Onu gören sırtlanlar arkalarına bakmadan kaçıyorlar.

Onlarca sırtlanın ortasında kalan korkusuz erkek aslan görenleri şoke etti!

ASLANLAR HAKKINDA BİLGİ

Aslanlar genel itibari ile Afrika kıtasında yaşarlar. Afrika da yaşayan jaguar, kaplan ve leoparla birlikte 4 büyük kedigillerden olan aslanların erkekleri ortalam ağırlıkları 200 kilogramdır. Dişi aslanların ortalama ağırlıkları ise 100 kilogramdır. Aslanların rengi genellikle sarıya çalan kahverengidir. Aslanların kuyrukları et olmasına karşın kuyruk uçlarında tüylerden oluşan püskül vardır.

Onlarca sırtlanın ortasında kalan korkusuz erkek aslan görenleri şoke etti!

Bilindiği gibi erkek aslanların boyunlarında gösterişli bir yele vardır ve sinirli anlarında kabarırlar. Aslanların tırnakları hareketlidir. Yani istedikleri zaman parmaklarının içine çekip istedikleri zaman da dışarı çıkarabiliyorlar. Aslanlar kendi bölgeleri için kavga ederler ve her canlı türünde olduğu gibi bu kavgalar sonuncunda ölümlerde olabiliyor. Aslanların diğer kedigillerden ayıran en önemli durum toplu yaşamalarıdır. Yani ailece yaşarlar.

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