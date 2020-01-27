Hastanın sırtındaki şişliğin içinden çıkanlar görenleri şoke etti! Kan donduran görüntüler...

Sırtındaki şişliğin içinden çıkanlar doktoru şoke etti! Kan donduran görüntü. Sıra dışı cerrahi operasyonlarla tanınan fenomen doktor Sandra Lee yine yaptı yapacağını. Sırtında bulunan bir şişlik yüzünden kendisine gelen bir hastasının operasyon görüntülerini paylaştı. Ünlü doktor Sandra Lee ve görüntüleri görenler hastanın sırtından çıkanlara inanamadı. İşte o görüntüler...

27.01.2020 20:09 - Son Güncelleme: 27.01.2020 22:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





