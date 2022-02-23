İtalya'ya gitme hayali kuran 2'si Türk 3'ü Suriye uyruklu 5 kişi Afgan çetenin eline düştü! Bir hafta boyunca rehin tutup işkence yaptılar
İtalya'ya gitme hayali kuran 2'si Türk, 3'ü Suriye uyruklu 5 kişi, Afgan çetenin eline düştü. Arnavutköy'de 1 hafta boyunca rehin tuttukları kişilere işkence yapıp, ailelerinden fidye isteyen 9 çete üyesi, yakalanacaklarını anlayınca rehineleri elleri bağlı bir şekilde evde bırakarak kaçtı. Polisin nefes kesen takibi sonucu şüphelilerden 3'ü yakalandı. Rehinelerin zorla konuşturuldukları videolar ortaya çıktı.
Olay, 21 Şubat günü Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Melik K. ve Burak M., yasadışı yollarla İtalya'ya gitmek için Afgan uyruklu kişilerle anlaştı.
Bu kişiler tarafından Arnavutköy'de eve getirildiklerinde kaçırıldıklarını anlayan Melik K. ve Burak M.'nin elleri ve ayakları bağlanırken, aynı evde Suriye uyruklu 3 kişinin daha rehin tutulduğunu gördüler. Çete üyeleri 1 hafta rehin tuttukları 5 kişiye işkence de yaptı.
AĞABEYİNE GÖNDERDİĞİ KONUM, KURTULUŞU OLDU
Afgan çete üyeleri, rehinelerin ailelerini arayarak 6 bin Euro fidye istedi. Fidye istenenlerden Melik K.'nın ağabeyi polise giderek; kardeşinin, son olarak İtalya'ya yasa dışı yollarla çıkmak için bazı kişilerle anlaştığını kendisine söylediğini ve bu kişilerle buluştuğu konumu WhatsApp aracılığıyla yolladığını bildirdi.
Karlıbayır Mahallesi'ndeki konuma giden Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, rehin tutulan 5 kişiyi arama çalışması başlattı.