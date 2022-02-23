İtalya’ya gitme hayali kuran 2’si Türk 3’ü Suriye uyruklu 5 kişi Afgan çetenin eline düştü! Bir hafta boyunca rehin tutup işkence yaptılar

AĞABEYİNE GÖNDERDİĞİ KONUM, KURTULUŞU OLDU

Afgan çete üyeleri, rehinelerin ailelerini arayarak 6 bin Euro fidye istedi. Fidye istenenlerden Melik K.'nın ağabeyi polise giderek; kardeşinin, son olarak İtalya'ya yasa dışı yollarla çıkmak için bazı kişilerle anlaştığını kendisine söylediğini ve bu kişilerle buluştuğu konumu WhatsApp aracılığıyla yolladığını bildirdi.