Yediği böreği beğenmeyince ortalık karıştı! Pompalı tüfekle ateş açtı

Hareketli dakikaların yaşandığı o anlarda ekiplerin ve babasının uzun süren çabası üzerine Nuri T., elindeki silahı teslim etti. İfadesi alınmak üzere karakola götürülen Nuri T., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.



"BANA DA SİLAH DOĞRULTTU"

Arkadaşı olan saldırgan için polislere "Ben kefilim, iyi çocuk" diye sözler sarf eden Mehmet Adıgüzel, olayın iç yüzünü şu şekilde açıkladı:

