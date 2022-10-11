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Muğla Fethiye'de fuhuş çetesine operasyon! Şifreleri de ortaya çıktı: Lüks araçlarımız geldi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yurt dışından iş vaadiyle kandırıp, getirdikleri kadınlara fuhuş yaptırdığı belirlenen 4 kişi, polis operasyonuyla gözaltına alındı. Şüphelilerin, teknik takibe takılmamak için arayanlara, 'Lüks araçlarımız geldi' diyerek şifreli konuştukları belirtildi.

DHA
11.10.2022 13:20 - Son Güncelleme: 11.10.2022 13:20
Muğla Fethiye’de fuhuş çetesine operasyon! Şifreleri de ortaya çıktı: Lüks araçlarımız geldi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Fethiye ilçesinde yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisine ulaştı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle 4 ay önce teknik ve fiziki takip başlatıldı.

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Muğla Fethiye’de fuhuş çetesine operasyon! Şifreleri de ortaya çıktı: Lüks araçlarımız geldi

Takip sonrası polis, şebekenin yurt dışından yüksek maaşlı iş vaadiyle kandırıp, iletişime geçtikleri kadınları ilçeye getirdiklerini belirledi. Şebeke yöneticilerinin ev, apart ve otellere yerleştirdikleri kadınları 'Paraya para demeyeceksiniz' diyerek ikna etmeye çalışıp, fuhşa zorladıkları saptandı.

Muğla Fethiye’de fuhuş çetesine operasyon! Şifreleri de ortaya çıktı: Lüks araçlarımız geldi

Kadınların çıplak fotoğrafları çekilirken, ayrılmak istemeleri halinde tehdit edildikleri öğrenildi. Şebeke üyelerinin, 'WhatsApp' üzerinden oluşturduğu grupla fuhuş yapacak kadınların müşterilere ulaşmalarını sağladığı da belirlendi.

Muğla Fethiye’de fuhuş çetesine operasyon! Şifreleri de ortaya çıktı: Lüks araçlarımız geldi

4 TUTUKLAMA
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, delillerin toplanmasının ardından 5 Ekim günü saat 04.00 sıralarında operasyon için harekete geçti. 13 farklı adrese 8 ekip ve 35 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla Fethiye’de fuhuş çetesine operasyon! Şifreleri de ortaya çıktı: Lüks araçlarımız geldi

Kurtarılan 22 kadın ise ülkelerine gönderilmek üzere Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Teknik takibe takılmamak için arayanlara 'Lüks araçlarımız geldi' diyerek, şifreli konuştuğu belirlenen şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Muğla Fethiye’de fuhuş çetesine operasyon! Şifreleri de ortaya çıktı: Lüks araçlarımız geldi
Muğla Fethiye’de fuhuş çetesine operasyon! Şifreleri de ortaya çıktı: Lüks araçlarımız geldi
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