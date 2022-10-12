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Haberler Yaşam 500 m2 arazi 190 BİN TL'den başlıyor! 1.604 TL taksitle %0 faizli TOKİ arsa başvuruları başladı! İstanbul, Bursa, İzmir....

500 m2 arazi 190 BİN TL'den başlıyor! 1.604 TL taksitle %0 faizli TOKİ arsa başvuruları başladı! İstanbul, Bursa, İzmir....

TOKİ arsa fiyatları hakkında araştırmalar hızlandı. 350-500 metrekare arasındaki arsaların fiyatları 192 bin 500 liradan, taksitleri ise 1.604 liradan başlıyor. Peşin olarak yüzde 10'luk bir kısmının verileceği arsaların ilk taksidi ise 1 yıl sonra ödenecek. İşte TOKİ arsa fiyatları hakkında merak edilenler...

takvim.com.tr
12.10.2022 11:58 - Son Güncelleme: 12.10.2022 11:58
500 m2 arazi 190 BİN TL’den başlıyor! 1.604 TL taksitle %0 faizli TOKİ arsa başvuruları başladı! İstanbul, Bursa, İzmir....

TOKİ arsa ve işyeri başvuruları 10 Ekim 2022 - 7 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılacak. İşyeri başvurusunda bulunacaklar E-Devlet, il merkezindeki Halk Bankası, ilçelerdeki Ziraat Bankası Şubelerinden alınacak. Proje kapsamında 350-500 metrekarelik müstakil parsel veya hisseli parsel şeklinde konutlar için altyapısı hazır arsalar da satışa sunulacak. İşte TOKİ ilk evim arsa fiyatları, taksitleri, ödeme planı ve konu hakkında tüm merak edilenler...

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500 m2 arazi 190 BİN TL’den başlıyor! 1.604 TL taksitle %0 faizli TOKİ arsa başvuruları başladı! İstanbul, Bursa, İzmir....

TOKİ ARSA TAKSİTLERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

"Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir. Tahsis sahibi peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, taksitler aylık yada yıllık eşit taksitler halinde ödenebilir. Ancak sözleşme aşamasında aylık yada yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir."

500 m2 arazi 190 BİN TL’den başlıyor! 1.604 TL taksitle %0 faizli TOKİ arsa başvuruları başladı! İstanbul, Bursa, İzmir....

TOKİ ARSA PEŞİNATLARI NE KADAR?

TOKİ'nin arsa satışları için detayları, konuta göre daha ayrıntılı bir şekilde verdiği görülüyor. Konuyla ilgili TOKİ, "Arsa tahsisi yapıldıktan sonra, 1/10 arsa tahsis bedeli peşinatının ödenmesi, noter taahhütnamesi imzalanarak arsa tahsis bedeli geriye kalan 9 taksitin 9 yılda 9 eşit taksitle ödenmek üzere Toplu Konut İdaresini izafeten Ziraat Bankası A.Ş. ile borçlanma sözleşmesi imzalanmasını müteakiben arsa tahsisi kesinleşmiş olur." açıklamaısnda bulundu.

500 m2 arazi 190 BİN TL’den başlıyor! 1.604 TL taksitle %0 faizli TOKİ arsa başvuruları başladı! İstanbul, Bursa, İzmir....

TOKİ ARSA - İŞYERİ FİYATLARI

Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500 liradan, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak. İkinci tip ise hisseli parseller. Hisseli arsalar 112 bin 500 liradan başlayan fiyatlar ve 937 liradan başlayan taksitlerle sunulacak.

500 m2 arazi 190 BİN TL’den başlıyor! 1.604 TL taksitle %0 faizli TOKİ arsa başvuruları başladı! İstanbul, Bursa, İzmir....

İş yerleri, 50, 100, 150 ve 250 metrekare olarak 4 kategoride satışa sunulacak. 351 bin liradan alınabilecek 350 metrekare iş yerinin peşinatı 35 bin 100 lira, aylık taksitleri 2 bin 633 lira olacak.

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