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Gaziantep'te can pazarı! TIR tarım işçilerini taşıyan minibüse çarptı: 3 ölü 16 yaralı

Gaziantep'te TIR'ın tarım işçilerini taşıyan minibüse çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Bölgeye giden Gaziantep Valisi Davut Gül, kazaya ilişkin bilgi aldı. Öte yandan kazaya karışan TIR sürücüsü gözaltına alındı.

01.08.2021 20:44 - Son Güncelleme: 01.08.2021 20:53
Gaziantep'te can pazarı! TIR tarım işçilerini taşıyan minibüse çarptı: 3 ölü 16 yaralı

Ali T. idaresindeki 27 VG 460 plakalı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep kuzey gişelerine yakın bölgede sürücüsü belirlenemeyen 01 MA 6902 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüse çarptı..

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Gaziantep'te can pazarı! TIR tarım işçilerini taşıyan minibüse çarptı: 3 ölü 16 yaralı

Kazada 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 16 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Gaziantep'te can pazarı! TIR tarım işçilerini taşıyan minibüse çarptı: 3 ölü 16 yaralı

Bölgeye giden Gaziantep Valisi Davut Gül, kazaya ilişkin bilgi aldı.

Gaziantep'te can pazarı! TIR tarım işçilerini taşıyan minibüse çarptı: 3 ölü 16 yaralı

Gül, buradaki açıklamasında, kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Minibüse tır arkadan çarpmış. Maalesef 3 kişi hayatını kaybetti, 16 yaralımız var. Yaralılar ivedi şekilde hastanelere sevk edildi. Onların tedavileri devam ediyor. Yol trafiğe açıldı. Sonraki süreci takip edeceğiz." dedi.

Gaziantep'te can pazarı! TIR tarım işçilerini taşıyan minibüse çarptı: 3 ölü 16 yaralı

Tır sürücüsü Ali T'nin gözaltına alındığı öğrenildi.