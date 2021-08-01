Gaziantep'te can pazarı! TIR tarım işçilerini taşıyan minibüse çarptı: 3 ölü 16 yaralı
Gaziantep'te TIR'ın tarım işçilerini taşıyan minibüse çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Bölgeye giden Gaziantep Valisi Davut Gül, kazaya ilişkin bilgi aldı. Öte yandan kazaya karışan TIR sürücüsü gözaltına alındı.
01.08.2021 20:44
- Son Güncelleme: 01.08.2021 20:53
Ali T. idaresindeki 27 VG 460 plakalı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep kuzey gişelerine yakın bölgede sürücüsü belirlenemeyen 01 MA 6902 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüse çarptı..
Kazada 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 16 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Gül, buradaki açıklamasında, kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Minibüse tır arkadan çarpmış. Maalesef 3 kişi hayatını kaybetti, 16 yaralımız var. Yaralılar ivedi şekilde hastanelere sevk edildi. Onların tedavileri devam ediyor. Yol trafiğe açıldı. Sonraki süreci takip edeceğiz." dedi.