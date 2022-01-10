3’ü üniversiteli kız öğrenci 5 kişinin öldüğü kazada, hız kadranı 230’da takılı kalmış

Otomobil demir yığınına dönerken, savrulan TIR ise bariyere çarptı. İhbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Birkan Gugul ile yanındaki Hasan Tahsin Ergün (28), İlknur Arslan (22), Eda Ertekin (20) ve Damla Aytaş'ın (20) hayatını kaybettiklerini belirlendi.

