3'ü üniversiteli kız öğrenci 5 kişinin öldüğü kazada, hız kadranı 230’da takılı kalmış
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, akaryakıt istasyonundan çıkan TIR'a çarpan otomobildeki 3'ü üniversiteli kız öğrenci, 5 kişinin yaşamını yitirdiği kazada hız kadranının 230'da takılı kaldığı ortaya çıktı.
10.01.2022 17:23
- Son Güncelleme: 10.01.2022 17:28
Kaza, saat 01.30 sıralarında Biga- Çanakkale kara yolunun 15'inci kilometresinde Balıklıçeşme köyü yakınlarında meydana geldi. Çanakkale'den Biga yönüne giden Birkan Gugul (43) yönetimindeki 17 LJ 929 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonundan çıkan Taha Kurtoğlu yönetimindeki 31 DM 094 plakalı TIR'a yandan çarptı.
Otomobil demir yığınına dönerken, savrulan TIR ise bariyere çarptı. İhbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Birkan Gugul ile yanındaki Hasan Tahsin Ergün (28), İlknur Arslan (22), Eda Ertekin (20) ve Damla Aytaş'ın (20) hayatını kaybettiklerini belirlendi.