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3'ü üniversiteli kız öğrenci 5 kişinin öldüğü kazada, hız kadranı 230’da takılı kalmış

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, akaryakıt istasyonundan çıkan TIR'a çarpan otomobildeki 3'ü üniversiteli kız öğrenci, 5 kişinin yaşamını yitirdiği kazada hız kadranının 230'da takılı kaldığı ortaya çıktı.

DHA
10.01.2022 17:23 - Son Güncelleme: 10.01.2022 17:28
3’ü üniversiteli kız öğrenci 5 kişinin öldüğü kazada, hız kadranı 230’da takılı kalmış

Kaza, saat 01.30 sıralarında Biga- Çanakkale kara yolunun 15'inci kilometresinde Balıklıçeşme köyü yakınlarında meydana geldi. Çanakkale'den Biga yönüne giden Birkan Gugul (43) yönetimindeki 17 LJ 929 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonundan çıkan Taha Kurtoğlu yönetimindeki 31 DM 094 plakalı TIR'a yandan çarptı.

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3’ü üniversiteli kız öğrenci 5 kişinin öldüğü kazada, hız kadranı 230’da takılı kalmış

Otomobil demir yığınına dönerken, savrulan TIR ise bariyere çarptı. İhbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Birkan Gugul ile yanındaki Hasan Tahsin Ergün (28), İlknur Arslan (22), Eda Ertekin (20) ve Damla Aytaş'ın (20) hayatını kaybettiklerini belirlendi.

3’ü üniversiteli kız öğrenci 5 kişinin öldüğü kazada, hız kadranı 230’da takılı kalmış

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA
Otomobilde sıkışan 5 kişinin cenazeleri, ekiplerin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılarak morga kaldırıldı. Bu arada otomobilin hız kadranının 230'da takılı kaldığı görüldü.

3’ü üniversiteli kız öğrenci 5 kişinin öldüğü kazada, hız kadranı 230’da takılı kalmış

Kaza nedeniyle kapanan kara yolu, ekiplerin çalışmasının ardından araçlar bölgeden kaldırıldıktan sonra yeniden ulaşıma açıldı. TIR şoförü Taha Kurtoğlu ise ekipler tarafından gözaltına alındı.

3’ü üniversiteli kız öğrenci 5 kişinin öldüğü kazada, hız kadranı 230’da takılı kalmış

GENÇ KIZLAR ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ
Kazada ölen 5 kişiden sürücü Birkan Gugul'un ilçede market işlettiği, Hasan Tahsin Ergün'ün eski Gümüşçay Belde Belediye Başkanı olan şu an ise İYİ Parti Belde Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tamer Ergün'ün oğlu olduğu belirtildi.

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