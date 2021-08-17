Yürekleri ağza getiren olay! Makara arızalanınca 12. katta asılı kaldılar

Kısa süre sonra elektrik geldi ancak bu kez iskeleyi taşıyan makaralardan biri arıza yaptı. Yan yatan iskelede mahsur kalan Çelik kardeşler, üzerlerine bağlı emniyet kemeri sayesinde havada asılı kaldı.



ihbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



