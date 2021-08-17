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Yürekleri ağza getiren olay! Makara arızalanınca 12. katta asılı kaldılar

Antalya'da yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. 12 katlı binanın en üst katında boya yaparken iskeleyi taşıyan makaralardan biri arızalanınca Ahmet ve İbrahim Çelik kardeşler havada asılı kaldı. Korku dolu bekleyişin ardından kardeşler çatıya çekilerek kurtarıldı.

17.08.2021 20:29 - Son Güncelleme: 17.08.2021 23:59
Yürekleri ağza getiren olay! Makara arızalanınca 12. katta asılı kaldılar

Antalya'da yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. 12 katlı binanın en üst katında boya yaparken iskeleyi taşıyan makaralardan biri arızalanınca Ahmet ve İbrahim Çelik kardeşler havada asılı kaldı.

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Yürekleri ağza getiren olay! Makara arızalanınca 12. katta asılı kaldılar

Olay, saat 16.00 sıralarında Meydan Kavağı Mahallesi 1567 Sokak'ta meydana geldi.

Yürekleri ağza getiren olay! Makara arızalanınca 12. katta asılı kaldılar

Boya ustası Ahmet Çelik ve İbrahim Çelik kardeşler, 12 katlı binanın kuzeydoğusuna bakan cephesini boyamak için iskeleye çıktı. Boyacı kardeşler 12'nci kattayken birden elektrik gitti.

Yürekleri ağza getiren olay! Makara arızalanınca 12. katta asılı kaldılar

Kısa süre sonra elektrik geldi ancak bu kez iskeleyi taşıyan makaralardan biri arıza yaptı. Yan yatan iskelede mahsur kalan Çelik kardeşler, üzerlerine bağlı emniyet kemeri sayesinde havada asılı kaldı.

ihbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yürekleri ağza getiren olay! Makara arızalanınca 12. katta asılı kaldılar

İSKELENİN UCUNDAN ÇATIYA ÇEKTİLER

Bu arada, yetkililer binanın çatısına çıkarak, havada asılı kalan Ahmet ve İbrahim Çelik kardeşleri, iskelenin uç kısmından çatıya çekti. Yüreklerin ağza geldiği kurtarma çalışmasını vatandaşlar cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

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