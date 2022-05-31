Müge Anlı'nın peşine düştüğü ve Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen cinayetinde flaş gelişme! 15 yıldan 20 yıla kadar...
Konya'da 3.5 yıl önce vahşice katledilen Metin ve Nejla Büyükşen cinayeti olayın Müge Anlı'nın programında detaylıca incelenmesinin ardından Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Emniyet güçlerinin titiz çalışmalarının ardından skandal olayın aydınlatılmasının ardından bugün flşa bir gelişme daha yaşandı.
31.05.2022 18:26 - Son Güncelleme: 31.05.2022 18:28
Ceza evinde hayatını kaybeden Mustafa Okşen ve Afganistan uyruklu Abdulhamid Uzbek hakkında ise takipsizlik verildi. İddianame Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
KAR MASKELİ SALDIRGANLAR KATLETTİ
Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde yaşayan 3 çocuk babası Metin Büyükşen ve eşi Nejla Büyükşen 3 Eylül 2018 günü kar maskeli saldırgan tarafından evlerinde vurularak öldürüldü.