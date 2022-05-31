Vav TV İzle
Haberler Yaşam Edirne'de kirliliğiyle gündemde olan Bayır Deresi'nde temizleme çalışması başlatıldı

Edirne'de kirliliğiyle gündemde olan Bayır Deresi'nde temizleme çalışması başlatıldı

Edirne'de, uzun süredir kirliliğiyle gündemde olan Bayır Deresi'nde temizleme çalışması başladı. Devlet Su İşleri (DSİ) Edirne 11'nci Bölge Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı ıslah çalışması kapsamında derenin 1 ayda temizlenmesi hedefleniyor.

DHA
31.05.2022 16:10 - Son Güncelleme: 31.05.2022 16:19
Edirne’de kirliliğiyle gündemde olan Bayır Deresi’nde temizleme çalışması başlatıldı

Hem Meriç hem de Tunca Nehri'nin kollarından olan Bayır Deresi'nin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kazanova ve Kirazlık mevkisinden geçen kısmı, atılan atıklarla kirlendi, üzeri çöplerle kaplandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Edirne’de kirliliğiyle gündemde olan Bayır Deresi’nde temizleme çalışması başlatıldı

Çıkan haberlerin ardından DSİ 11'nci Bölge Müdürlüğü tarafından derenin temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

Edirne’de kirliliğiyle gündemde olan Bayır Deresi’nde temizleme çalışması başlatıldı

Ekipler, yatak genişletme çalışması başlattı.

Edirne’de kirliliğiyle gündemde olan Bayır Deresi’nde temizleme çalışması başlatıldı

Derenin Meriç Nehri girişi kanal bölümünde iş makineleriyle yapılan çalışmayla önce yatak kısmı genişletilip suyun akış hızı artırılacak.

Edirne’de kirliliğiyle gündemde olan Bayır Deresi’nde temizleme çalışması başlatıldı

İlerleyen günlerde, diğer bölümlerde yapılacak yatak genişletme ve temizlik çalışmalarıyla 1 ay içinde Bayır Deresi'nin atıklardan arındırılıp tamamının temizlenmesi hedefleniyor.

SON DAKİKA