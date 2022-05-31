Edirne'de kirliliğiyle gündemde olan Bayır Deresi'nde temizleme çalışması başlatıldı
Edirne'de, uzun süredir kirliliğiyle gündemde olan Bayır Deresi'nde temizleme çalışması başladı. Devlet Su İşleri (DSİ) Edirne 11'nci Bölge Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı ıslah çalışması kapsamında derenin 1 ayda temizlenmesi hedefleniyor.
31.05.2022 16:10 - Son Güncelleme: 31.05.2022 16:19
Hem Meriç hem de Tunca Nehri'nin kollarından olan Bayır Deresi'nin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kazanova ve Kirazlık mevkisinden geçen kısmı, atılan atıklarla kirlendi, üzeri çöplerle kaplandı.
İlerleyen günlerde, diğer bölümlerde yapılacak yatak genişletme ve temizlik çalışmalarıyla 1 ay içinde Bayır Deresi'nin atıklardan arındırılıp tamamının temizlenmesi hedefleniyor.