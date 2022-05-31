Konya Beyşehir'de vatandaşlar film izler gibi tatlı su yılanlarının akıntıya karşı mücadelelerini izliyor
Konya'nın Beyşehir ilçesindeki sulama kanalında bugünlerde belgeselleri aratmayan ilginç görüntüler yaşanıyor. Beyşehirliler, dakikalarca kanal kenarında adeta film izler gibi su yüzeyinde tatlı su yılanlarının akıntıya karşı sergilediği ilginç mücadeleyi izliyor.
31.05.2022 18:48 - Son Güncelleme: 31.05.2022 18:48
Türkiye'nin en büyük tatlı su gölünün bulunduğu Beyşehir'de, yaşam sürdükleri gölden Taşköprü altındaki açık kapaklardan akıntıya kapılarak Beyşehir Suğla Apa (BSA) kanalına geçen tatlı su yılanları, kent merkezinde demir köprü altındaki şelale olarak akan set önünde adeta mahsur kaldı.
İlçe sakinlerinden Yavuz Demir, halk arasında Çarşamba kanalı olarak bilinen ve Beyşehir Gölü sularını regülatör kapaklarının açılmasıyla kilometrelerce ötedeki Konya Ovası'na ileten sulama kanalında kapakların açılmadığı zamanlarda sığ suların da çok sayıda balık ve yılanı görebilmenin mümkün olduğunu söyledi.