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Müge Anlı'nın çözdüğü Şiar Kılıç olayında flaş gelişme! Gülüzar Amanet, Yasin Kıcı, Emine Kıcı ve Hami Kıcı hakkında karar verildi

Son dakika haberi... Müge Anlı ve Türkiye'yi dehşete düşüren 9 yaşındaki Şiar Kılıç cinayetiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Müge Anlı 9 yaşında diri diri yakılarak öldürülen Şiar Kılıç'ın katillerini ortaya çıkarttı. Annesinin erkek arkadaşı tarafından çivili sopa ile dövüldükten sonra canlı canlı yakılarak öldürülen Şiar Kılıç davasında hakim karşısına çıkan Yasin Kıcı, Emine Kıcı, Hami Kıcı ve Gülizar Amanet hakkında karar verildi..

28.08.2020 22:52 - Son Güncelleme: 28.08.2020 23:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





