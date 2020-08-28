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Müge Anlı'nın çözdüğü Şiar Kılıç olayında flaş gelişme! Gülüzar Amanet, Yasin Kıcı, Emine Kıcı ve Hami Kıcı hakkında karar verildi
Müge Anlı'nın çözdüğü Şiar Kılıç olayında flaş gelişme! Gülüzar Amanet, Yasin Kıcı, Emine Kıcı ve Hami Kıcı hakkında karar verildi
Son dakika haberi... Müge Anlı ve Türkiye'yi dehşete düşüren 9 yaşındaki Şiar Kılıç cinayetiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Müge Anlı 9 yaşında diri diri yakılarak öldürülen Şiar Kılıç'ın katillerini ortaya çıkarttı. Annesinin erkek arkadaşı tarafından çivili sopa ile dövüldükten sonra canlı canlı yakılarak öldürülen Şiar Kılıç davasında hakim karşısına çıkan Yasin Kıcı, Emine Kıcı, Hami Kıcı ve Gülizar Amanet hakkında karar verildi..
28.08.2020 22:52
- Son Güncelleme: 28.08.2020 23:23
Müge Anlı ve Türkiye'yi dehşete düşüren 9 yaşındaki Şiar Kılıç cinayetiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Şiar Kılıç cinayeti Türkiye'nin gündemine oturdu. Canlı canlı yakılarak öldürülen 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın katilleri Müge Anlı tarafından ortaya çıkarıldı.
ŞİDDET İTİRAF EDİLDİ
9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın annesinin erkek arkadaşı Hami tarafından çivili sopayla dövüldüğünü itiraf eden annesi, her ne kadar cinayeti saklamaya çalışsa da gerçekler sonunda ortaya çıktı.
GÖZALTINA ALINDILAR
Şiar Kılıç'ın annesi Gülüzar ve erkek arkadaşı Hami, Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunda gözaltına alındı.
Müge Anlı, gözaltına alınan Şiar Kılıç'ın anne ve annesinin erkek arkadaşı itiraflarda bulunduklarını açıkladı.