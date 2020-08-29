3 bin yıldır sır perdesi aralanamıyordu! Çığlık atan mumyanın gizemi sonunda çözüldü
Yıllardır gizemini koruyan ve yüzündeki acı ifadeden dolayı 'çığlık atan mumya' olarak adlandırılan prensesin sırrı çözüldü. Bilim insanlarına göre prenses ölümünden saatler sonra bulunduğu için mumyalama işlemi sırasında müdahale edilemedi ve böylece ölüm anındaki yüz ifadesiyle duruşunu korudu.
Mısır'da arkeologlar ve radyologlar tarafından yürütülen araştırma sonunda, 'çığlık atan mumya' olarak bilinen Mısırlı prensesin 3 bin yıl önce kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi. Prensesin damar sertleşmesi ve koroner kalp hastalığından mustarip olduğu ve bunun sonucunda ani bir şekilde yaşamını yitirdiği belirtildi.
Mumyalama işlemini yapanların, kadının büzülmüş bedenini çürümeden ya da gevşemeden önce mumyaladığını düşünüyoruz. Bu nedenle kadının ağzını kapalı tutamadılar ya da bedenine yatış pozisyonu veremediler, ki bu diğer mumyalarla karşılaştırıldığında alışılmadık bir durum. Böylece ölüm anındaki yüz ifadesi ve duruşu korunmuş oldu."