Bu halde buldular! İşte gözlerinize inanamayacağınız fotoğraflar...
İnternette dolaşan bazı fotoğraflar görenleri şaşırtıyor. Fotoğrafçıların çektiği bu fotoğrafların kimisi şaşırtıyor, kimisi tüyleri diken ediyor. İşte görünce gözlerinize inanamayacağınız o fotoğraflar...
28.08.2020 22:11
- Son Güncelleme: 28.08.2020 22:11
Büsingen İsviçre toprakları içinde bulunan, ancak Almanya'ya ait bir kasabadır. İsviçre'de bulunan bir Alman şehridir ve kasaba ekonomisi İsviçre tarafından yönetilmektedir.Para birimi olarak İsviçre Frangı kullanıyorlar. Biri İsviçre'den diğeri Almanya'dan iki posta ve iki telefon kodu bulunmaktadır.
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