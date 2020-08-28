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Bu halde buldular! İşte gözlerinize inanamayacağınız fotoğraflar...

İnternette dolaşan bazı fotoğraflar görenleri şaşırtıyor. Fotoğrafçıların çektiği bu fotoğrafların kimisi şaşırtıyor, kimisi tüyleri diken ediyor. İşte görünce gözlerinize inanamayacağınız o fotoğraflar...

28.08.2020 22:11 - Son Güncelleme: 28.08.2020 22:11
Bu halde buldular! Görenler dehşete düştü! İşte vahşi doğanın gerçek yüzünü gösteren fotoğraflar

İnternette dolaşan bu görüntüler görenleri şaşkına çeviriyor.

Sınırı geçmeden Meksika'daki yangını söndüren Amerikan itfaiyecileri.

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Bu halde buldular! Görenler dehşete düştü! İşte vahşi doğanın gerçek yüzünü gösteren fotoğraflar

Büsingen İsviçre toprakları içinde bulunan, ancak Almanya'ya ait bir kasabadır. İsviçre'de bulunan bir Alman şehridir ve kasaba ekonomisi İsviçre tarafından yönetilmektedir.Para birimi olarak İsviçre Frangı kullanıyorlar. Biri İsviçre'den diğeri Almanya'dan iki posta ve iki telefon kodu bulunmaktadır.

Bu halde buldular! Görenler dehşete düştü! İşte vahşi doğanın gerçek yüzünü gösteren fotoğraflar


Çocuğunu sırtına bağlayarak ameliyata giren doktor.

Bu halde buldular! Görenler dehşete düştü! İşte vahşi doğanın gerçek yüzünü gösteren fotoğraflar


Kenya'da yarısı yenmiş bir zebra

Bu halde buldular! Görenler dehşete düştü! İşte vahşi doğanın gerçek yüzünü gösteren fotoğraflar


Gize'deki dev piramitlerin üstünde güneşlenen turistler.

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