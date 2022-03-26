Başkan Erdoğan tek tek saydı: Şifa... Bu dörtlüyü yer yatarım: Manda yoğurdu, kestane balı, Medine hurması...

BAŞKAN ERDOĞAN TEK TEK SAYDI: ADETA ŞİFA

Baldan söz açılması üzerine bir tavsiyede bulunan Başkan Erdoğan, "Şimdi ben bir şey tavsiye edeceğim. Tabii ben şunu yapıyorum. Her akşam yatarken manda yoğurdunun içine Medine hurması doğrarım, 3 ya da 5 tane. Ona biraz çay kaşığı kestane balı ve bir de içine yulaf ezmesi atarım. Karıştırarak yer yatarım. Adeta şifa." ifadelerini kullandı.