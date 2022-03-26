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Başkan Erdoğan tek tek saydı: Şifa... Bu dörtlüyü yer yatarım: Manda yoğurdu, kestane balı, Medine hurması...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Tokat'ta çitçiler ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan bal konusu ile ilgili konuşurken "adeta şifa" ifadelerini kullandığı bir tarifi verdi. Erdoğan, "Her akşam yatarken manda yoğurdunun içine Medine hurması doğrarım, 3 ya da 5 tane. Ona biraz çay kaşığı kestane balı ve bir de içine yulaf ezmesi atarım. Karıştırarak yer yatarım. Şifa." dedi.

26.03.2022 22:10 - Son Güncelleme: 26.03.2022 22:31
Başkan Erdoğan tek tek saydı: Adeta şifa... Bu dörtlüyü yer yatarım: Manda yoğurdu, kestane balı, medine hurması...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Tokat'ta çitçiler ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan bal konusu ile ilgili konuşurken "adeta şifa" ifadelerini kullandığı bir tarifi verdi. Erdoğan, "Her akşam yatarken manda yoğurdunun içine Medine hurması doğrarım, 3 ya da 5 tane. Ona biraz çay kaşığı kestane balı ve bir de içine yulaf ezmesi atarım. Karıştırarak yer yatarım. Adeta şifa." dedi.

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Başkan Erdoğan tek tek saydı: Adeta şifa... Bu dörtlüyü yer yatarım: Manda yoğurdu, kestane balı, medine hurması...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Tokat ziyaretinde Tokat Belediyesi Hıdırlık Sosyal Tesisleri'nde çiftçilerle bir araya geldiği programın görüntüleri paylaşıldı.

Başkan Erdoğan tek tek saydı: Adeta şifa... Bu dörtlüyü yer yatarım: Manda yoğurdu, kestane balı, medine hurması...

Yeni Tokat Havalimanı'na inişle başlayan, Cumhuriyet Meydanı'ndaki toplu açılış töreniyle devam eden Tokat programının son durağında çiftçilerle bir araya geldiğini belirten Erdoğan, şehir ziyaretlerinde gençlerle başlattıkları bu buluşmaları, kadınlarla devam ettirdiklerini, şimdi de çiftçilerle bir araya geldiklerini söyledi.

Başkan Erdoğan tek tek saydı: Adeta şifa... Bu dörtlüyü yer yatarım: Manda yoğurdu, kestane balı, medine hurması...

Buluşmanın bir bölümünde söz alan Tokat Arıcılar Birliği Başkanı Ali Demir, son 4 yılda Tokat'ta önemli tesislerin kurulduğunu aktardı. Demir, Tokat'a kurulan havalimanının ürünlerin yurt dışına gönderilmesine de katkı sağlayacağını anlattı.

Başkan Erdoğan tek tek saydı: Adeta şifa... Bu dörtlüyü yer yatarım: Manda yoğurdu, kestane balı, medine hurması...

BAŞKAN ERDOĞAN TEK TEK SAYDI: ADETA ŞİFA

Baldan söz açılması üzerine bir tavsiyede bulunan Başkan Erdoğan, "Şimdi ben bir şey tavsiye edeceğim. Tabii ben şunu yapıyorum. Her akşam yatarken manda yoğurdunun içine Medine hurması doğrarım, 3 ya da 5 tane. Ona biraz çay kaşığı kestane balı ve bir de içine yulaf ezmesi atarım. Karıştırarak yer yatarım. Adeta şifa." ifadelerini kullandı.

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