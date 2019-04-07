Bu fotoğraftaki detayı görebildiniz mi? Eğer 5 saniye içerisinde çözerseniz...
Sosyal medyaya damga vuran bu dikkat testi en zorlarından... Beynimiz ve gözlerimiz bazen bize oyunlar oynayabiliyor. Çoğu detayı da bu yüzden görmezden geliyoruz. Bu fotoğrafa da ilk baktığınızda her şey normal gibi görünüyor ancak bir eksiklik var. Peki bu görseldeki ayrıntıyı fark edecek kadar dikkatli misiniz?
07.04.2019 12:49
- Son Güncelleme: 07.04.2019 12:52
Bu görselde yer alan ayrıntıyı herkes gözden kaçırıyor. Eksik olan şeyi farkedebilecek misiniz? Görselde de göreceğiniz gibi 1'den 53'e kadar rakamlar var ancak içlerinden biri eksik. Sadece beş saniye içinde eksik olanı söyleyebilecek misiniz?
Bulabildiniz mi?
Eğer bulamadıysanız hemen cevabı gösterelim.
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