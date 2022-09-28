Vav TV İzle
Haberler Yaşam Müge Anlı Lina Nazlı öldürüldü mü, katili kim? Lina Nazlı BULUNDU MU? 3 yaşındaki Lina Nazlı'yı kim öldürdü? Son dakika gelişmesi

Müge Anlı Lina Nazlı öldürüldü mü, katili kim? Lina Nazlı BULUNDU MU? 3 yaşındaki Lina Nazlı'yı kim öldürdü? Son dakika gelişmesi

Müge Anlı'da aranan Lina Nazlı'dan haber var! Son dakika gelişmesine göre minik Lina'nın cansız bedenine ulaşıldı. Gaziantep Şahinbey'de bir adrese yapılan baskında cansız bedeni derin dondurucuda bulundu. İşte yoğun olarak araştırılan Lina Nazlı BULUNDU MU? Müge Anlı Lina Nazlı öldürüldü mü, katili kim? 3 yaşındaki Lina Nazlı'yı kim öldürdü? soruların yanıtları...

28.09.2022 11:48 - Son Güncelleme: 28.09.2022 11:48
Lina Nazlı BULUNDU MU? Müge Anlı Lina Nazlı öldürüldü mü, katili kim? 3 yaşındaki Lina Nazlı’yı kim öldürdü? Son dakika gelişmesi

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan 3 yaşındaki Lina Nazlı'dan acı haber geldi. Aylardır kayıp olan kız çocuğu işkence ile öldürülüp buzdolabına konulmuş halde bulundu. Programı yakından takip edenler internet arama motorlarında Lina Nazlı BULUNDU MU? Müge Anlı Lina Nazlı öldürüldü mü, katili kim? 3 yaşındaki Lina Nazlı'yı kim öldürdü? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Lina Nazlı BULUNDU MU? Müge Anlı Lina Nazlı öldürüldü mü, katili kim? 3 yaşındaki Lina Nazlı’yı kim öldürdü? Son dakika gelişmesi

SON DAKİKA HABERİ! ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir süredir aranıyordu! Melisa ve eski kocası Abdurrahman Erbay'ın canlı yayında verdikleri bilgiler doğrultusunda Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 3 yaşındaki Lina Nazlı'yı kaçırdığı iddia edilen Mehmet Aksu'nun Şahinbey İlçesi Seyrantepe mahallesindeki işyerine operasyon düzenlendi.

Lina Nazlı BULUNDU MU? Müge Anlı Lina Nazlı öldürüldü mü, katili kim? 3 yaşındaki Lina Nazlı’yı kim öldürdü? Son dakika gelişmesi

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları aramada derin dondurucuda bir kız çocuğuna ait ceset bulundu.

Lina Nazlı BULUNDU MU? Müge Anlı Lina Nazlı öldürüldü mü, katili kim? 3 yaşındaki Lina Nazlı’yı kim öldürdü? Son dakika gelişmesi

3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'a ait olduğu düşünülen ve üzerinde yoğun darp izlerine rastlanan ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu Gaziantep Morguna kaldırıldı.

Lina Nazlı BULUNDU MU? Müge Anlı Lina Nazlı öldürüldü mü, katili kim? 3 yaşındaki Lina Nazlı’yı kim öldürdü? Son dakika gelişmesi

Genç kadına fuhuş yaptırmak için alıkonulan çocuklardan 1,5 yaşındaki Naime de canlı yayına telefonla katılan bir kadının evinde bulunmuştu.

SON DAKİKA